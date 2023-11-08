Öğrenciye rağmen imam hatip yatırımı

Veli ve öğrencilerin taleplerine rağmen yapılan eğitim yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Bolu Gerede’de Esentepe İmam Hatip Lisesi’nin binası yıkılarak yerine 41 milyon TL’lik yeni bir imam hatip lisesi yapılacak.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın eğitim yatırımlarını, “Veli ve öğrencilerin tercihlerinin tam tersi doğrultuda” yaptığı yönündeki iddianın haklılığı, bu kez de bir kamu ihalesi ile ortaya konuldu. Öğrencilerin tercihinin akademik eğitim veren okullardan yana yoğunlaştığı Bolu’da İl Özel İdare’nin, imam hatip lisesi yapımı için kesenin ağzını açtığı öğrenildi. İdarenin, Gerede ilçesindeki mevcut imam hatip lisesini on milyonlarca lira harcayarak yeniden inşa ettireceği bildirildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç yönetimindeki Bolu İl Özel İdaresi 20 Ekim’de, “Bolu İli Gerede İlçesi Esentepe İHL Okul Binası Yapım İşi” başlıklı ihale düzenledi. İhale kapsamında Gerede’deki imam hatip lisesinin mevcut yapısının, hurda bedel karşılığı yüklenici firma tarafından yıkılacağı, liseye ait çelik spor salonunun ise Gerede Belediyesi tarafından sökülerek alınacağı bildirildi. Mevcut okulun yıkımı, çelik spor salonunun sökümü ve yeni okul binasının yapımı için toplam 46 milyon 569 bin 243 TL’lik harcama öngörüldü.

3 KASIM’DA SÖZLEŞME

İhaleye tek bir şirket teklif sundu. İdare ile ihaledeki tek teklifin sahibi CET Mimarlık Mühendislik Anonim Şirketi arasında sözleşme imzalandı. 3 Kasım tarihinde imzalanan sözleşmenin bedelinin, 40 milyon 990 bin TL olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre ise İl Özel İdarenin sorumluluğundaki proje kapsamında yükleniciye yer teslimi, bugün yapılacak. İhalenin yüklenicisi firma olan CET Mimarlık Mühendislik Anonim Şirketi, yer teslimi itibarıyla 400 gün içinde yeni imam hatip lisesinin yapımını tamamlayacak.

∗∗∗

OKUL İHALELERİ İPTAL EDİLİYOR

Kaynaklar imam hatip lisesine harcanırken çok sayıda okulun yapım ihalesi iptal edildi. İptal edilen bazı okul ihaleleri şöyle:

• Akçakale Pekmezli Ve Haliliye İkiağız Çamlıdere (Bağlarbaşı) 4 Derslikli Ve Birecik Meydan Ve Eyyübiye Yığınlı (Bakırtaş) 8 Derslikli Anaokulları

• Mardin İli Kızıltepe İlçesi Dikmen Mahallesi 24 Derslikli Ortaokulu İkmal İşi

• Mardin İli Artuklu İlçesi 24 Derslikli Ortaokul İkmal İşi

• Giresun İli Alucra İlçesi Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Ortaokulu Binası Onarımı

• Burdur Yeşilova Dereköy İlkokulu Binası Güçlendirme Yapımı İşi