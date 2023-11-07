Maarif’in hazinesi

Maarif Vakfı’na 2023 yılında aktarılan ve 2024’te aktarılması öngörülen para açığa çıktı. Vakfa iki yılda 9,2 milyar TL hazine yardımı ayrıldığı belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye Maarif Vakfı, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından kurulan Maarif Vakfı’na bu yıl ve gelecek yıl Hazine’den aktarılacak tutar belli oldu.

Birol Akgün başkanlığındaki vakıf, 2021 ve 2022 yıllarında bütçeden sırasıyla 1,7 milyar TL ve 1,8 milyar TL pay almıştı. Bütçe verileri, Türkiye Maarif Vakfı’nın eğitim bütçesinde 2023 ve 2024 yıllarında da adeta delik açacağını ortaya koydu.

2024’TE REKOR

Vakfa, merkezi yönetim bütçesinden 2023 yılı için 3 milyar 499 milyon 874 bin TL pay ayrıldığı bildirildi. Vakfa 2024 yılı için teklif edilen bütçe de dudak uçuklattı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesinden vakfa 2024 yılı için toplam 5 milyar 702 milyon TL teklif edildi.

Vakfa eğitim bütçesinden hemen her yıl fahiş tutarlarda para ayrıldı. Bütçeden 2019 yılında 422,5 milyon TL, 2020 yılında 684 milyon TL pay alan vakfa aktarılan tutar, 2021 itibarıyla 10 haneli tutarlara ulaştı.

Kuruluş yasasında yer almasına karşın yönetiminde Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisinin bulunmadığı Türkiye Maarif Vakfı, geniş yetkiler ile donatıldı. Vakfa verilen yetkiler öyle bir noktaya ulaştı ki MEB Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, 2019 yılında yayımladığı raporda Maarif Vakfı ile aynı alanlarda çalışmaktan yakındı. MEB Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, 2019 yılında yayımladığı raporda Maarif Vakfı ile aynı alanlarda çalışmaktan yakındı. MEB, vakfın kaynakların etkin kullanımına engel olduğunu bildirdi. Müdürlüğün 2019’a yönelik faaliyet raporunda yer alan, “Zayıflıklar” bölümüne şu not düşüldü: “Türkiye Maarif Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kuruluşlar özellikle yurt dışında Genel Müdürlüğümüzle mükerrer sahalarda bulunmaktadır. Söz konusu kurum ve kuruluşlarla iletişimin artırılıp farklı sahalara yönlendirme yapılarak devletin kaynakları daha etkili ve verimli kullanılmalıdır.”