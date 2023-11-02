Öğrenciye kaşıkla, vakıflara kepçeyle

Yükseköğretimde 2024 yılı için belirlenen kredi ve burs tutarı, vakıf yurtlarında kalan öğrencilere yapılan destek ödemesinin altında kaldı. Vakıf yurtlarındaki öğrencilere 5.700 TL verilirken, KYK kredisi 2 bin TL olarak belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

Cumhurbaşkanlığı’nda önceki gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından üniversite öğrencileri için 2024 yılında ödenecek kredi ve burs miktarları da açıklandı. 2023 yılında lisans öğrencileri için bin 250 TL olan kredi miktarı 2 bin TL’ye, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 TL olan kredi miktarı da 4 bin TL’ye çıkarıldı. Doktora öğrencilerine ise 2024 yılında 6 bin TL burs veya kredi ödemesi yapılacağı bildirildi.

İktidarın, “müjde” olarak duyurduğu KYK burs ve kredi tutarları, yükseköğretim yurdu bulunan cemaat ve tarikatlara yapılan destek ödemesini yakalayamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verileri de bütçenin kamucu politikalardan çok sermaye ve tarikat-cemaat yurtları için kullanılacağını gözler önüne serdi.

Eylül 2021’de yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından vergi muafiyeti hakkı tanınan vakıfların yurtlarında kalan öğrencilere beslenme ve barınma bursu veriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinden gerçekleştirilen burs ödemeleri için ilk başvuru vakıflarca yapılıyor. Destekten yararlanma şartları ise Türkiye’de geniş bir yurt ağı bulunan cemaatleri akıllara getiriyor. Buna göre, destekten yalnızca Türkiye'de en az üç ilde veya İstanbul, Ankara ve İzmir’de en az bin öğrenci kapasiteli üç yurdu bulunan vakıflar yararlanabiliyor.

Edinilen bilgiye göre, vakıf yurtlarındaki öğrencilere kahvaltı için günlük 40, akşam yemeği için ise günlük 80 TL yardım sağlanıyor. Buna göre, gerekli şartları sağlayan ve başvurusu kabul edilen vakıf yurdundaki öğrencilere sağlanan beslenme desteği aylık 3 bin 600 TL’ye ulaşıyor. Vakıf yurdundaki öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinden yapılan barınma desteği ise 2 bin 100 TL ile 3 bin 600 TL arasında değişiyor.

Vakıflaşan cemaat ve tarikatların yurtlarını öğrenciler için “cazip” kılan yüksek desteğe karşın vakıflara bağlı olmayan özel yurtlarda kalan öğrencilere bu destek verilmiyor. Öte yandan, lisans öğrencileri için 2 bin TL olarak belirlenen KYK burs ve kredisi de vakıfların yurtlarındaki öğrencilere verilen desteğin çok altında kalıyor.

VAKIF VE DERNEKLERE MİLYONLARCA TL DESTEK

Ocak-Haziran 2022 döneminde vakıf ve derneklere 287 milyon 689 bin TL aktaran Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2023 yılında da kasasını vakıf ve dernekler için açmaya devam ediyor. Bakanlığın verileri, hemen her eğitim öğretim yılının başında kangren haline gelen yükseköğretimdeki barınma krizinin 2023-2024 eğitim öğretim yılında da devam ettiğine işaret ederken Ocak-Haziran 2023 döneminde gençlik bütçesinden vakıf ve derneklere aktarılan para 522 milyon 660 bin TL ile ifade ediliyor.