Öğrenciyi değil yandaşı kurtardı

Asansör faciasıyla gündem olan KYK’nin, AKP milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın Merkez Ankara projesini kurtarmak için harekete geçtiği iddia edildi. Projenin bir blokuna KYK’nin yurt açtığı bildirildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Yükseköğretimde yaşanan barınma sorununun çözümü için yeterli kaynağı ayırmadığı gerekçesiyle eleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. CHP Milletvekili Murat Emir’in iddiasına göre Kredi ve Yurtlar Kurumu, AKP milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemşerisi Fatih Erdoğan’ın projesi Merkez Ankara’ya yerleşti. İddiasını TBMM gündemine taşıyan CHP’li Emir, “KYK, bin 500 öğrenci kapasiteli yurt için Pasifik İnşaat’tan bina mı satın aldı? Kiracı olduysa aylık ne kadar kira ödeniyor?” diye sordu.

Fatih Erdoğan

TALEP GÖRMEDİ

Pasifik İnşaat, 2015 yılında ise Emlak Konut GYO’dan aldığı ihale kapsamında Ankara Hipodrom Caddesi’nde bulunan 124 bin metrekare büyüklüğündeki arazide Merkez Ankara projesine başlattı. İnşaat süresince içerisinde AVM, ofis ve konutların bulunduğu proje kapsamında bazı binalar için de blok halinde pazarlama faaliyetleri yürütüldü. Ancak binalara yönelik talep olmadığı, bu nedenle inşaat şirketinin kamu kurumlarına blok satma ya da kiralama çabalarına giriştiği savunuldu. İller Bankası’nın ardından şimdi de KYK’nin, Anadolu Kız Öğrenci Yurdu ile projeye ait bir bloka yerleştiği öğrenildi. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için hizmete açılan bin 502 öğrenci kapasiteli yurt, “Beş yıldızlı yurt’ ifadesiyle tanıtıldı. CHP’li Emir, Aydın’da KYK yurdunda kalan bir üniversite öğrencisinin ihmal nedeniyle asansör kazasında yaşamını yitirmesine yönelik tartışmalar sürerken KYK’nin neden beş yıldızlı bir yurda ihtiyaç duyduğunun açıklanmasını istedi.

NE KADAR ÖDEME YAPILDI?

KYK’nin kaynaklarının ne şekilde harcandığının sorgulanır hale geldiğini ifade eden Emir, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a şu soruları yöneltti:

“Kredi Yurtlar Kurumu, Yenimahalle Anadolu Kız Öğrenci Yurdu için kullanılan binayı satın mı almıştır, yoksa kiralamış mıdır?

Satın alma ya da kiralama karşılığında Pasifik İnşaat’la nasıl bir sözleşme imzalanmış, inşaat şirketine ne kadarlık ödeme yapılmıştır?

KYK, Anadolu Kız Öğrenci Yurdu için Ankara’da başka bir bina arayışına girmiş midir?”