Para stadyumlara ve vakıflara harcandı

Asansör faciası öğrenci yurtlarındaki zafiyeti gözler önüne sererken barınma sorununu çözemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe kullanım tercihleri ise çarpıcı tabloyu ortaya koydu. Yurtları koğuşa çeviren bakanlık, bütçesinin çoğunu ise vakıf ve stadyumlara harcadı.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın, “Yüksek kapasite ve konfor” sözleriyle övdüğü öğrenci yurtlarından çekilen görüntüler, yurtların tıka basa olduğunu gösteriyor. Adım atacak yer kalmayan yurtlarda yaşanan sorunlara karşın Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe kullanım tercihleri, öğrencilerin yaşadığı sorunlara kulak tıkandığı yönündeki iddiaların haklılığını ortaya koyuyor.

MEVCUT YURTLARA YATAK ATILDI

Bakanlık KYK yurtlarındaki kapasite sorununu ise mevcut odalara, “Yatak atarak” çözmeye çalışıyor. 2021 yılında 734 bin 239 olan KYK yurtlarındaki yatak sayısı, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için 850 bine çıkarılırken 2021-2023 döneminde yaşanan 115 bin 761’lik kapasite artışına yönelik detaylar ise dikkati çekiyor. Kapasite artırım çalışmalarının ardından mevcut yurtların yatak sayısı 85 bin 512 artırılırken buna karşın yıl içinde hizmete açılan yurt ve bloklardaki toplam yeni yatak kapasitesi yalnızca 62 bin 594’de kaldı. İktidarın, “Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesine ulaşıldı” dediği KYK yurtlarındaki kapasite artışının büyük bölümü, mevcut yurtlara fazladan yatak eklenerek sağlanıyor.

VAKIF VE DERNEKLERE MİLYONLARCA TL

Ocak-Haziran 2022 döneminde vakıf ve derneklere 287 milyon 689 bin TL aktaran Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2023 yılında da kasasını vakıf ve dernekler için açmaya devam ediyor. Bakanlığın verileri, hemen her eğitim öğretim yılının başında kangren haline gelen yükseköğretimdeki barınma krizinin 2023-2024 eğitim öğretim yılında da devam ettiğine işaret ederken Ocak-Haziran 2023 döneminde gençlik bütçesinden vakıf ve derneklere aktarılan para 522 milyon 660 bin TL oldu.

MİLYONLARCA LİRA STADYUMLARA

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, “Stadyumlar” başlığı altında paylaştığı veriler ise bakanlığın bütçe kullanım tercihlerinin en çarpıcı örneğini oluşturdu. Ocak 2011-Haziran 2023 yatırım programında bakanlığa ait 46 adet stadyum projesi bulunduğu ifade edilirken projelerin toplam maliyeti ise kayıtlara, 5 milyar 330 milyon 631 bin TL olarak geçiyor.

BÜTÇE ASIL YERİNE HARCANMIYOR

CHP Milletvekili Cevdet Akay, “Cumhuriyet rekorlarını kırmakla” övünen iktidarın cumhuriyet tarihinin acılarını da kendi siyasi tarihine sığdırdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Raporlarda görüyoruz ki Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini kendi bünyesindeki kurum ve kuruluşları geliştirmek için değil dernek ve vakıfları beslemek için kullanıyor. Gençliğin gelişiminden sorumlu bakanlık gençlerin ölümüne razı olmayı seçiyorsa ortada büyük bir sorun olduğu açıktır. İmtiyaz tanınan cenahlara sağlanan ayrıcalıklar yüzünden bütçeler harcanması gereken yerlere harcanmıyor. Bu durum asla kabul edilemez. İktidar tercihini artık vatanımızın gerçek sahiplerinden yana kullanmalıdır."

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MANEVİ DANIŞMANLARA OTELDE EĞİTİM KIYAĞI

Öğrencilerin barınma sorununu mevcut yurt odalarına ek yatak koyarak çözemeye çalışan Gençlik ve Spor Bakanlığı, manevi danışmanlar için kesenin ağzını açtı. Antalya'daki bir otelde harem selamlık şekilde kampa alınan Diyanet’e bağlı manevi danışmanların eğitimin masraflarının bakanlık tarafından karşılandığı ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bakanlık, sayısı 800'ü bulan manevi danışmanları, harem-selamlık şekilde ayırarak, Antalya Kumluca’daki lüks bir otelde eğitime aldı.

İlk olarak kadın manevi danışmanların eğitiminin gerçekleştirildiği belirtilirken 20-23 Ekim tarihlerinde düzenlenen eğitimde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Diyanet'in üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı kaydedildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da programa video mesaj gönderdi. Eğitimin erkek manevi danışmanlardan oluşan ikinci oturumunun ise 25 Ekim’de başladığı ifade edildi.

YURTLARDA YÜZLERCE MANEVİ DANIŞMAN

Diyanet’in, manevi danışman uygulaması 2015’te hastanelerde pilot uygulama olarak başlatıldı. Tüm tepkilere karşın uygulamayı genişleten Diyanet, öğrenci yurtlarında da manevi rehberler görevlendirdi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında devlet yurtlarında göreve başlayan manevi danışman sayısı, 2023 itibarıyla 758’e ulaştı.