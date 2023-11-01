Büyük tehlikeyi MEB de itiraf etti

Okul pansiyonlarının öğrenciler için tehlikeye davetiye çıkarttığını MEB de itiraf etti. Sağlık ve güvenlik teftiş raporunda, okul pansiyonlarında 5 bin 933’ü yangın sistemlerinde olmak üzere 59 bin 405 uygunsuzluk belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 30 Ekim’de 18 öğrencinin zehirlenmesinin ardından gözler, okul pansiyonlarındaki mevcut duruma çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı’nca okul pansiyonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimler ise öğrencileri bekleyen tehlikeleri gözler önüne serdi.

BirGün’ün ulaştığı rapora göre, 2022 yılında MEB’e bağlı 3 bin 43 pansiyonlu okuldan 2 bin 785’i sağlık ve güvenlik koşulları kapsamında denetlendi. Denetim, pansiyonlu okullardaki öğrencileri bekleyen tehlikeleri açığa çıkardı.

BİNLERCE UYGUNSUZLUK

MEB’in raporunda yer alan bilgilere göre, 2022 sonu itibarıyla okul pansiyonlarında toplam 59 bin 405 uygunsuzluk yakalandı. On binlerce uygunsuzluk tespit edilen pansiyonlu okulların bağlı bulundukları müdürlüklere göre dağılımı ise dikkat çekti. Buna göre, pansiyonlarındaki 18 bin 406 uygunsuzluk ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ilk sırada yer aldı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün ardından 14 bin 895 uygunsuzluk ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ikinci, 21 bin 830 uygunsuzluk ile de Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ikinci sırada geldi. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı pansiyonlarda 4 bin 144, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü’ne bağlı pansiyonlarda ise 547 adet uygunsuzluk belirlendiği bildirildi.

HER ALANDA BÜYÜK RİSK BULUNUYOR

Okul pansiyonlarında tespit edilen uygunsuzlukların detayları da raporda paylaşıldı. Toplam 5 bin 933 uygunsuzluk ile yangın sistemi yönetimi, en fazla uygunsuzluk yakalanan alan olurken diğer bazı uygunsuzluklar şöyle sıralandı:

• Yangın tehlikesi yönetimi: 5 bin 32

• İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetimi: 5 bin 226

• Risk yönetimi: 5 bin 772

• Acil durum yönetimi: 4 bin 421

• Biyolojik ve kimyasal tehlikelerin yönetimi: 4 bin 204

• Gıda güvenliği yönetimi: 4 bin 378