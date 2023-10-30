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Afyonkarahisar'da, 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'da, öğrenim gördükleri lisenin pansiyonunda yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 30.10.2023 14:20
  • Giriş: 30.10.2023 14:20
  • Güncelleme: 30.10.2023 14:26
Kaynak: DHA
Afyonkarahisar'da, 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Afyonkarahisar'da bir lisede 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Proje Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerde, yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklar görüldü.

Rahatsızlıkları devam eden 13 öğrenci, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Bunların ardından 5 öğrenci daha aynı hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Hastanede tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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