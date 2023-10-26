KYK yurtlarında ihmaller zinciri: Gebze KYK Yurdu’nda da asansör kırmızı etiketliymiş

Aydın’da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörden çıkmaya çalışan bir öğrenci sıkışarak hayatını kaybetti. Yaşanan skandala birçok ihmalin sebep olduğu ortaya çıkarken Kocaeli Gebze KYK Yurdu’nda da asansörlerin ‘kullanıma uygun değil’ anlamına gelen kırmızı etiketli olduğu iddia edildi.

Mustafa KÖMÜŞ

Aydın’da yaşanan facianın ardından Kocaeli Gebze KYK Yurdu’nda da asansörlerin ‘kullanıma uygun değil’ anlamına gelen kırmızı etiketli olduğu iddia edildi. Öğrencilerin aktardığına göre yurt yönetimi tepkilerin ardından asansörü kapattı.

Yurtta kalan bir öğrenci şunları söyledi: “Aydın'da yaşanan olaydan sonra her yurtta olduğu gibi bizim yurtta da öğrenciler tedirgindi. Yurda geldiğimizden beri asansörlerde kırmızı etiket var. Yurdun öğrencilerinin olduğu gruplardan birinde asansörlerde kırmızı etiket olduğu konusu tartışıldı. Bakımların yapıldığı ama Makina Mühendisleri Odasından etiket beklendiği söylendi. Bir arkadaşımız yetkililere öğrencilerin tepkisini aktardı. Önce bakımların tam olduğu söylendi. Ardından asansörler kullanıma kapatıldı. Asansörler çalışırken de asansörde kalan arkadaşlarımız vardı.”