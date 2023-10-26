KYK yurdundaki 'asansör' faciasında büyük ihmal: Kırmızı etiketle 10 ay çalışmış

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansör "kazası" meydana geldi. Asansörün 10 ay boyunca kullanıma uygun olmadığı anlamına gelen kırmızı etiketle çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Aydın'daki bir kız öğrenci yurdunda asansör kazası meydana geldi. 1 öğrenci hayatını kaybetti.

Asansörün temmuz ayına kadar 10 ay boyunca kullanıma uygun olmadığı anlamına gelen kırmızı etiketle çalıştırıldığı ortaya çıktı. Bakım firması temmuz ayında etiketi ‘uygundur’ anlamına gelen mavi renge dönüştürmüş. Diğer bir iddia ise güvenlik sağlayan bazı elektronik sistemlerinin devre dışı bırakılması oldu.

Savcılıktan alınan özel izinle olayın yaşandığı asansörde incelemelerde bulunan Makina Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği Başkanı Tunç Erlaçin BirGün’e konuştu. Erlaçin asansörün tam 10 ay kırmızı etiketle çalıştığını söyledi. Erlaçin ayrıca asansörün MMO’nun denetim yetkisinin elinden alındıktan hemen sonra tescillendiğini aktardı. Asansörün 3 metre kaydığını belirten Erlaçin’in olaya ilişkin ilk değerlendirmesi şöyle:

“Asansöre 16 kişinin binmesiyle bu olayın meydana gelmesi imkansız. Böyle bir şey mümkün değil. Yük kapasitesinin üzerinde testler yapılır onu geçerse asansör hareket etmez. Asansörde bir takım teknik arızalar olmuş. Bunları birkaç gün içerisinde açıklayacağız.

Asansör aşağıda tampona çarpıp durmuş yaklaşık 3 metreden fazla kaymış. Kapı açılınca düşmeye başlamış ve hızlanmış.

Kaymasını engelleyen frenleri tekrar inceleyeceğiz. Komplike bir alet. Hangi sistemde sıkıntı olduğunu göreceğiz ama 16 kişinin binmesiyle o asansör düşmez. İmalatı yapan firması başka, periyodik kontrolü yapan firma başka, bakımını yapan farklı, KYK görevlisi farklı kaç hata olduğunu incelemeden sonra göreceğiz.

2020 yılında tescil almış asansör. Bu da MMO’nun denetim yetkisinin iptal edildiği döneme denk geliyor.

Eylül 2022’de asansör kırmızı etiket almış, sonraki periyodik kontrol de aralık 2022’de. O zaman da kırmızı etiket almış. En son kontrol temmuz ayında yapılmış ve mavi etiket verilmiş. Asansörün mavi etiketi alana kadar 10 ay boyunca çalıştırılmaya devam ettiği belirtiliyor. Mavi etiketin nasıl verildiğine de bakacağız. Belediyenin kırmızı etiketli asansörü kapatması lazım.”