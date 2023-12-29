Öğretmenlerden bakana ‘duygu dolu’ mesaj istendi

Öğretmenlerden Bakan Tekin’e hitaben duygularını yazmaları istendi. Çalışmanın gönüllülük esasına göre yapılacağı ancak öğretmen adının belirtileceği ifade edildi.

Berkay SAĞOL

Mersin’de okul müdürlerine mesaj gönderilerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e hitaben duygu dolu yazılar, mektuplar yazılması istendi. Gönüllülük esasına göre yapılacak olan bu çalışmanın Bakan Tekin’e gönderilirken öğretmen ve okul adıyla iletileceği de belirtildi.

Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, ilçede bulunan okul müdürlerinin olduğu gruba attığı mesajda, “Değerli idarecilerimiz, Müdürlüğümüze bağlı okullarımızdaki öğretmenlerimizden (gönüllülük esasına göre) Bakan beye hitap etmek üzere duygu dolu yazılar, mektuplar toplanarak Bakan beye, öğretmen ve okul adıyla beraber iletilecektir. Bu doğrultuda Bakanlığımızın 28 nolu genelgesinde belirtilen konulara ek olarak, sizin deneyimlerinizden doğan duygu dolu hikâyeleri paylaşmanızı bekliyoruz. Öğretmenlik mesleğinin içindeki duygu yoğun anılarınızı, fikirlerinizi ve olumlu görüşlerinizi içeren yazılarınızla bu özel derleme oluşturulacaktır” denildi.

Eğitim Sen Mersin Şubesi Mali Sekreteri Saffet Ayıcı, “Eğitimin yüzlerce sorunu var ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nı ve Milli Eğitim Bakanı’nı aklayan bir dilin, bu sorunlara herhangi bir katkısı yok. Mersin’e deprem bölgesinden gelen öğrenciler ve öğretmenler var. Depremden sonra yıkılan okullar olduğu için ikili eğitim yapan birçok okul var. Kalıcı yaz saati uygulaması sebebiyle karanlıkta dersler yapılıyor. Eğitim emekçilerinin ekonomik ve özlük sorunları diz boyu. Bakana duygu dolu bir mesaj yazmamız isteniyorsa terk edilmişlik duygusu, eğitimin ötekileştirdiği duygusu, öğrencilerin yoksulluk ve açlık duygusuyla bir yazı yazabiliriz. Eğitim sistemi bu haldeyken öğretmenlerden böyle bir yazı istemek, en hafif tabiriyle eğitim emekçileriyle dalga geçmek, alay etmektir.” dedi.