Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için alınan ücret kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu sene 530 lira olarak belirlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ücretinin alınmayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerden ücret alınmayacağını açıkladı.



Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında 19 Kasım Pazar günü uygulanacak olan 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır. Söz konusu sınav için ücret almamayı kararlaştırdık. 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' sohbetlerimiz doğrultusunda öğretmenlerimizi bizzat dinleyerek çözüm geliştirmeye devam edeceğiz."

Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında 19 Kasım Pazar günü uygulanacak olan “Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı” ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır.

Söz konusu sınav için ücret almamayı kararlaştırdık.

“Öğretmenler Odası Buluşmaları”… — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) September 25, 2023

BAŞVURULAR BAŞLADI

‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ kapsamında öğretmenlerin uzman ve baş öğretmen unvanlarına sahip olabildikleri Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı19 Kasım Pazar günü saat 10.00'da 81 ildeki sınav merkezlerinde düzenlenecek. Başvurular ise 25 Eylül- 4 Ekim arasında alınacak. Kanuna göre sınavdan muaf olarak bu unvanlara sahip olmak isteyenler uzman öğretmenlik için yüksek lisans eğitimini, başöğretmenlik için doktora eğitimini tamamlamış olmalı.

Söz konusu şartları yerine getiren ve 10 yılı dolduran öğretmenlerin de muafiyet durumunun değerlendirilmesi için bugün itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden yazılı sınavdan muafiyet başvurusu yapması gerekiyor.

Sınav kapsamında daha önce yapılan duyurularda, sınava katılmak isteyen öğretmenlerin başvuru öncesi 530 lira ödeme yapması gerekiyordu.