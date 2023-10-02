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Öğüt: Hak mücadelemi sahiplenin

Güncel
  • 02.10.2023 06:00
  • Giriş: 02.10.2023 06:00
  • Güncelleme: 02.10.2023 07:47
Öğüt: Hak mücadelemi sahiplenin
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

Ailesinden 9 kişinin hayatını kaybettiği Vartinis Katliamı'ndan sağ kurtulan Aysel Öğüt, zaman aşımı riskine işaret ederek, "Ailem yok edildi. Bu zulüm, yapanın yanına kalmasın. Hak mücadelemi sahiplenin" çağrısı yaptı.

Mûş’un Korkut ilçesine bağlı Vartinis (Altınova) beldesinde 3 Ekim 1993 tarihinde Öğüt ailesine ait ev, operasyona çıkan askerler tarafından ateşe verildi. Katliamın yaşandığı gün amcasına misafirliğe gittiği için sağ kalan Aysel Öğüt, dava sürecine dair konuştu.

30 yıldır "adalet" beklediğini söyleyen Öğüt, "Hakim, ‘Tutuklanmasını istiyoruz, zaman aşımına bırakmayacağız’ demiş. Ama zaman aşımına uğramasından korkuyorum" sözleriyle endişesini dile getirdi

Vartinis’in yarası 30 yıldır kanıyor
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