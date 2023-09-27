Vartinis’in yarası 30 yıldır kanıyor

Vartinis Katliamı’nın üzerinden neredeyse 30 yıl geçti ancak tek tutuklunun olmadığı dava zamanaşımı tehdidiyle karşı karşıya. Tüm ailesini kaybeden Öğüt “O gün cehennemdi, asla davadan vazgeçmem” dedi.

Haber Merkezi

Muş’a bağlı Korkut İlçesine ait Altınova (Vartinis) Beldesi’nde 3 Ekim 1993 tarihinde aynı aileden 7’si çocuk 9 kişi askerler tarafından çıkartılan yangında hayatını kaybetti. Nasır Öğüt, Eşref Öğüt ile çocukları Sevim, Sevda, Mehmet Şakir, Mehmet Şirin, Aycan, Cihan ve Cinal Öğüt o evde can veren isimlerdi. Aileden geriye kalan tek kişi olay esnasında evde bulunmayan Aysel Öğüt’tü. Olayların tanığı olan Öğüt, davada yargılanan firari sanık Bülent Karaoğlu’nun “20 kişinin canını ve intikamımızı alacağım” dediğini iddia etti. Bir hafta sonra, 30. yılına girecek olan davanın, zamanaşımına uğraması ihtimaline karşın, aile üyesi Öğüt ve Muş Barosu Başkanı davanın avukatı Kadir Karaçelik, davaya sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

BU DAVAYI SAHİPLENİN

BirGün’e konuşan Karaçelik, “3 Ekim tarihinden sonra yapılacak duruşmalarda bu tür bir karar karşımıza çıkabilir. Umarım çıkmaz, çıkmaması için hukuki nedenlerimiz var. Bu konuda uluslararası hukuka uygun bir değerlendirme yapıldığında, zamanaşımı uygulamasının yapılamayacağı çok nettir. Bu konuda zamanaşımı gibi bir problemimiz olmadığını düşünüyoruz. Umut ediyoruz, böyle bir şey yaşamayız” dedi. Olaylara kayıtsız kalındığı ve firari Bülent Karaoğlu’na dair yapılan itiraz ve uyarıların mahkemece dikkate alınmadığını iddia eden Karaçelik, “Sanık hakkında yakalama kararı var, kırmızı bülten çıkarıldı ancak etkin arama yapıldığına inanmıyoruz, insanların gözlerinin içine baka baka gitti. Zaten dava mağdur tarafın ısrarlı hak ve adalet arayışı sonucunda açılabildi” ifadelerini kullandı. Vartinis davasına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Karaçelik, “Vartinis; Adalet, hukuk ve toplumsal barış adına önemli bir davadır. 30 yıldır toplumun vicdanında açtığı yara kanamaya devam ediyor. Herkes bu davayı öğrenmeli. Hak ve hukuk savunucusu olan herkesin, bu davayı sahiplenmesini ve ses çıkartmalı” diye konuştu.

MUHATAP ALINMADIK

Vartinis Katliamı’nda ailesini kaybeden Aysel Öğüt BirGün’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “O gün bizim için cehennem gibiydi. Gözümle gördüm her şeyi. Vicdansızlardı. Orada uyurken, gece silah seslerine uyandım. Ailem evde kalırken, bizi içeri soktular, dışarı çıktığımızda yangın çıkmıştı. Ailemden 9 kişi yanarak can verdi. 30 yıldır da bu davanın peşindeyim. Katil şahıs, ailemi yok etti. Amacı neydi bilmiyoruz. Devlet kademesinden hiç kimse bizimle muhatap olmadı. Devlet büyüklerinden bize sahip çıkmasını isterdik. Valiliğe gittiğimde benimle görüşmediler. Bizim hakkımız yenmesin, o zalim cezasını çeksin. Ancak süreç bitiyor, 30’ncu yıla geldik. Hep aklımda o gün. Mahkemeye gidemiyorum hasta olduğum için. Maddi, manevi duruşmalara katılamıyorum. O katil yakalansın. Ben bu davadan vazgeçmeyeceğim asla.”