Oğuzhan Uğur duyurdu: Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon'a konuk olacak

YouTuber Oğuzhan Uğur, 'Mevzular açık mikrofon' adlı programına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağını duyurdu.

YouTuber Oğuzhan Uğur, GAIN'de yayınlanan 'Açık mikrofon' adlı programına İBB Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğur, ''Mevzular Açık Mikrofon Y.S.Ö. ‘in sıradaki konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu. Katılım için yakında BabalaTv'den paylaşılacak olan afiş altına yorum yapabilirsiniz. Bekleriz" ifadelerini kullandı.

Mevzular Açık Mikrofon Y.S.Ö. ‘in sıradaki konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu. Katılım için yakında @BabalaTv den paylaşılacak olan afiş altına yorum yapabilirsiniz. Bekleriz. #mevzularaçıkmikrofon pic.twitter.com/OYYE4X7ku2 — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) February 29, 2024

Daha önce Açık Mikrofon'a katılacak isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan, CHP’nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu ve CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da yer aldığı açıklanmıştı.