İmamoğlu'nun ekibinin elindeki anket: Fark 3 puan

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ekibinin elindeki anket sonuçlarına göre mevcut durumda İmamoğlu'nun Murat Kurum'un 3 puan önünde olduğunu ve bu farkın seçime bir hafta kala artacağının düşünüldüğünü yazdı.

Güncel 29.02.2024 09:04 Giriş: 29.02.2024 09:04

Güncelleme: 29.02.2024 09:17 Kaynak: Haber Merkezi

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