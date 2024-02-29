İmamoğlu'nun ekibinin elindeki anket: Fark 3 puan
Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ekibinin elindeki anket sonuçlarına göre mevcut durumda İmamoğlu'nun Murat Kurum'un 3 puan önünde olduğunu ve bu farkın seçime bir hafta kala artacağının düşünüldüğünü yazdı.
Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ekibinin elindeki anketi okurlarıyla paylaştı.
İmamoğlu ekibinin elindeki anketlere göre mevcut durumda Ekrem İmamoğlu yüzde 43,1; Murat Kurum ise yüzde 40,2 oy alıyor. DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştal yüzde 4, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu ise yüzde 3,5 oy alıyor.
Söz konusu sonuçların Metropoll dahil birkaç şirketin ortak sonuçlarını yansıttığı ifade ediliyor.
Öte yandan seçimin son haftası aradaki farkın artabileceği kaydediliyor.