Son İstanbul anketi: Fark 1 puan

Asal Araştırma'nın anketine göre mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP ve MHP'nin adayı Murat Kurum'un 1 puan önünde.

Asal Araştırma, İstanbul için yaptığı son anketinin sonuçlarını yayımladı.

23-27 Şubat tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 2 bin kişiyle görüşülerek yapılan ankette CHP'nin İBB adayı ve mecut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu en yüksek oyu alan aday olduğu tespit edildi.

Araştırmaya göre adayların aldığı oy oranları şöyle:

- CHP (Ekrem İmamoğlu): Yüzde 41.9

- AKP ve MHP (Murat Kurum): Yüzde 40.8

- DEM Parti (Meral Danış Beştaş/Murat Çepni): Yüzde 4.5

- İYİ Parti (Buğra Kavuncu): Yüzde 3.6

- Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz): Yüzde 2.9

- Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu): Yüzde 2.5

- Memleket Partisi (Berk Hacıgüzeller): Yüzde 0.9

- Saadet Partisi (Birol Aydın): Yüzde 0.5

- Diğer: Yüzde 2.4