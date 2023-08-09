Okan Buruk: Bu maç bana Fenerbahçe maçını hatırlattı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, iptal olan gollere değinerek, 3 golün kendisine Fenerbahçe maçını hatırlattığını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi play-off turu için büyük avantaj yakaladığı maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"ZOR DÖNEMDEN GEÇTİK"

"Oyunu zemin çok etkilemedi. Oyun aktı, paslar çıktı. Zeminden yana sorun olmadı. Önemli bir galibiyet aldık. Bundan önceki turda etkili olmuş bir takım vardı. Rakibimizin artılarını ve eksilerini iyi biliyorduk. Bugün maç 5, 6-0 da olabilirdi. Önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zor bir dönemden geçtik. Sakat oyuncularımız vardı, yeni gelen oyuncular vardı. Bu kadar zorluklarda böyle bir performans gösterdikleri için teşekkür ediyorum."

"KLAKSVIK SÜRPRİZ BİR TAKIM"

"Muhtemel rakiplerimizden Klaksvik ilk maçı kazandı. Sürpriz bir takım, deplasmanda da etkili bir takım. Futbolda ne olacağı belli olmuyor. Biz önce kendi turumuzu geçeceğiz ondan sonra play-off turuna bakacağız. Rövanş maçında da aynı ciddiyetle oynayacağız ama skor olarak elbette ciddi bir avantajımız var."



"FENERBAHÇE MAÇINI HATIRLATTI"

"2. yarı belli bir dakikadan sonra topla da rahat işler yapınca net gol pozisyonuna girdik. Rakibe ilk yarı gol pozisyonları verdik ama genel olarak çok net gol pozisyonları, sayılmayan goller, 3 gol, bana Fenerbahçe maçını hatırlattı. Bu galibiyet çok önemli, değerli. Büyük avantaj ikinci maç için. Hedefimiz genel olarak kazanmak. Yolumuz inşallah Şampiyonlar Ligi yolu. Ama ikinci maç için çok büyük bir avantaj elde ettik"



"HERKES GÖREVİNİ YAPTI"

"Barış'ın hızını kullanmak istedik. Kerem çok etkili oldu, maçın sonuna kadar etkili oldu. Genel performans iyi çıkınca oyunu olumlu etkiliyor. Oliveira ve Berkan da görevlerini iyi şekilde yaptı. Hiçbirini diğerinden ayıramam Oyuna girenler de etkili oldu. Sevindirici. Tam hazır değiliz. Hazırlanan bir takımız. Geç katılan oyuncular var. Sakat olan oyuncular var. Bu durumda 3-0'lık galibiyet çok önemli."

"HERKESE BAŞARILAR"

Buna ihtiyacımız var ülke olarak. Şampiyonlar Ligi'nde olmak, puan toplamak. Ben diğer Türk takımlarına da başarılar diliyorum.

"DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

İlk yarıda attığımız gol, ikinci yarıda attığımız gol sonrası oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. 3-0'lık net bir skor aldık ve ikinci maç için çok büyük bir avantaj elde ettik. Bizim için hiçbir şey bitmedi. İyi bir takıma karşı oynayacağız yine. Bizim için önemli bir galibiyetti. Maçın genelinde net pozisyonlara girdik. Belki daha farklı bir skor olabilirdi. Çok önemli, çok değerli bir galibiyet bizim için. Oyuncularımın hepsine verdikleri performans için teşekkür ediyorum.