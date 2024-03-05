Okan Buruk fark yarattı

Spor Servisi

Derbide Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını önde sürdürüyor. Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da yıllarca futbol oynayan ve önemli başarılar yaşayan Okan Buruk, 2022-2023 sezonu başında teknik adam olarak göreve getirildi. 2021-2022 sezonunu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını sergileyen sarı-kırmızılıları kısa sürede toparlayan Buruk, ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Okan Buruk, Galatasaray'ın başındaki ikinci sezonunda da takımını zirveye taşıyarak önemli bir başarı yakaladı. Avrupa kupalarında ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mart ayını göremeyen Galatasaray, Süper Lig'de ise zirve yarışını önde götürüyor.

Topladığı 75 puanla zirvede yer alan Galatasaray, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 2 puan önünde şampiyonluk yarışına avantajlı bir şekilde devam ediyor. Galatasaray, Süper Lig'deki son 16 maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 9 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde büyük maçlardaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 11. müsabakaya çıktı. Galatasaray, bu karşılaşmaların 8'ini kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, sadece birini kaybetti. Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" dördüncü Beşiktaş derbisinde 3 galibiyetini aldı.

TRANSFERLER BAŞARISIZ

Galatasaray, bu sezon yaptığı kariyerli transferlerden büyük oranda yararlanamadı. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Tanguy Ndombele, Tete, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Halil Dervişoğlu, Angelino, Cedric Bakambu'yu kadrosuna kattı. Galatasaray, ara transferde ise Serge Aurier, Carlos Vinicius ve Derrick Köhn'ü kadroya dahil etti. Cimbom sezon başında kadroya dahil edilen önemli transferlerden Sanchez ve Kerem Demirbay haricindekilerden istediği katkıyı alamadı. Uzun yıllar Premier Lig'de üst düzey performans sergileyen Zaha, Galatasaray'da 35 resmi müsabakada forma giydi. Ciddi süre alan ve toplamda 10 gol atan Zaha, buna rağmen istikrarsızlığı ve oyun içindeki performansıyla beklentileri karşılayamadı.