Okan Buruk'tan transfer talebi: İki mevki verdi

Gaziantep FK'yi 2-1 yendikleri maçın ardından konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, hızlı şekilde sağ bek ve sol bek transferleri yapmaları gerektiğini söyledi.

Galatasaray, Süper Lig’in 23’üncü haftasında sahasında Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Angelino ve Boey'in gitmesinin ardından hem sağ bek hem sol bekte eksik kaldıklarını vurgulayan Okan Buruk, bu iki mevkiye cuma gününe kadar transfer yapmaları gerektiğini söyledi:

"Çok acele sağ bek, sol bek istiyorum. Başkanımız, Erdem Bey uğraşıyor. Hızlı bir şekilde cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferini yapmamız gerekiyor. Bugün Kaan’ı sağ bekte kullandık. Barış oyunun devamında sol beke geçti. Berkan orada oynadı. Çok fazla maç oynayacağız. Benim bu denklemi çözmek için transferleri yapmak istiyorum. Geçen maça geldik, döndük, 3 gün tesisten çıkmadım. Hep oyuncu bakıyoruz, hem Sacha Boey’un yerine hem de sol beke. Zor bir dönem. Transferin son haftası. Kolay değil. En iyisini yapmaya çalışacağız. Onun yanında her oynadığınız maçı kazanacağız. Kazanarak devam etmek zorundayız.”

Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sacha’nın satışı beklediğimiz bir şey değildi. Angelino Romaya gitti. Yabancı kontenjanı açmak için bu oyuncuaların gitmesi gerekiyordu. Hazırlıklarımız var. Birçok oyuncu üzerinden çalışmalarımız sürüyor. Assignon da orada adı geçen oyunculardan biri. Direkt net bir görüşmemiz olmadı. Ayın 2’sine kadar yapacağımız transferin son 4 günü. Yarından sonra hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Başkanımız da bu anlamda bize destek veriyor. Yönetim kurulumuzu aynı şekilde devam ediyor. Umuyorum ki bu 4 günde bize basamak atlatacak oyuncu bulunur. Elimizdeki kadroyu kullanmaya devam edeceğiz. En azında birer tane oyuncu almak istiyoruz.”