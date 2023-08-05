Okul birincisine mezuniyet konuşması yaptırılmamıştı: İstanbul Üniversitesi inceleme başlattı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü, Hukuk Fakültesi birincisi olan Muhammet Emin Ay isimli öğrenciye mezuniyet konuşması yaptırılmadığı iddiasına inceleme başlattı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü, Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde fakülte birincisi Muhammet Emin Ay'a mezuniyet konuşması yaptırılmadığı iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden birincilikle mezun olan sevgili öğrencimiz Muhammed Emin Ay’ı tebrik ediyor, meslek hayatında başarılarının devamını diliyoruz. Hukuk Fakültemizin mezuniyet töreninde gerçekleşen üzücü durumla ilgili olarak Rektörlüğümüzün gerekli incelemeyi başlattığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

NE OLMUŞTU?

Muhammet Emin Ay, bölümü birincilikle bitiren öğrencilere tanınan mezuniyet konuşması hakkının kendisine verilmediğini öne sürmüştü.

Konuşmasında 28 Şubat sürecine ve Necmettin Erbakan'a dair göndermelerin bulunduğu belirtilen Ay, "Her sene mezuniyette yapılan birincilik konuşması İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirmeme rağmen bugün yaptırılmaya layık görülmemiştir. İlgili metin ektedir" dedi.

Muhammet Emin Ay, sosyal medya hesabından konuşmasını da paylaştı:

"Sayın bakanım, sayın dekanım, kıymetli hocalarım, değerli misafirler ve sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında bu konuşmayı yapmanın gururunu yaşıyor ve bu nedenle Allah'a hamd ediyorum. Bidayeti parlak olanın nihayetinin de parlak olacağı düşüncesiyle 4 sene önce bismillah diyerek başladığım hukuk fakültesini sonunda da besmele ile bitirebilmek nasip oldu. Hukuk fakültesini; kendime çizdiğim yoldan sapmadan, kendi kimliğimi kaybetmeden bitirebilmek, nezdimde 4 sene boyunca almış olduğum notlardan çok daha kıymetlidir.

Kanaatimce, hukukçular olarak göz önünde bulundurmamız gereken bir diğer husussa içinde bulunduğumuz toplumun yapı dinamikleridir. Bir hukukçu, ideolojisi ne olursa olsun hukuku içinde bulunduğu toplumun kültüründen ayrı olarak düşünmemelidir. Batı'nın evrensel olarak dayattığı birçok değerin aslında evrensel olmadığı, hatta bunların bizim toplum yapımızla taban tabana zıtlıklar içerdiği yadsınamaz bir gerçektir. Prof. Dok. Necmettin Erbakan'ın da söylediği gibi bu milletin külüne üflesen altından iman çıkacaktır. İslam dini bu aziz toprakların vazgeçilemez bir parçasıdır ve fakültemizin kapısındaki fetih müjdesi ayetleri de bunun nişanesidir."