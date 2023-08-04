Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Taner Bilgiç’e destek için verilen imza sayısı 1000’i aştı

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünün verdiği kararla üç ay süreyle görevden uzaklaştırılan Prof. Dr. Taner Bilgiç’e destek için başlatılan kampanyada yaklaşık 1150 imzaya ulaşıldı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) üyeliğinin Senato kararıyla sonlandırılmasına karşı açtığı davayı kazandıktan sonra 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılan Taner Bilgiç için düzenlenen kampanyada yaklaşık 1150 imzaya ulaşıldı.

Kampanyaya destek veren Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve mezunları ile Türkiye ve dünya genelindeki akademisyenler, Prof. Dr. Bilgiç hakkında verilen görevden uzaklaştırma ve kampüse alınmama kararlarının geri çekilmesini talep etti.

İmza verenler arasında Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması alanının önde gelen akademisyenlerinin yanı sıra matematik dalının Nobel’i olarak da bilinen Fields madalyası sahibi Prof. Dr. Cédric Villani ve akademik özgürlük alanındaki çalışmalarıyla bilinen hukukçu Prof. Dr. Adrienne Stone gibi dünya genelinde tanınan birçok akademisyen de yer alıyor.

Yaptıkları açıklamalarla imza kampanyasına destek veren kurumlar ise şu şekilde: Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, Bilim Akademisi, Bilim Akademisi ve Yöneylem Araştırması Derneği.

NELER YAŞANDI?

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Bilgiç’in Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) üyeliği Senato kararıyla görev süresi dolmadan önce sonlandırılmıştı. Prof. Dr. Bilgiç’in açtığı davayı inceleyen mahkeme, Senato kararının hukuksuz olduğuna hükmederek öğretim üyesinin ÜYK üyeliğine iade edilmesine karar vermişti.

Ancak Boğaziçi yönetimi bu kez de Prof. Dr. Bilgiç hakkında 3 ay süreyle görevden uzaklaştırma kararı alarak öğretim üyesinin üniversitenin işleyişine dair birçok önemli kararın alınmasından sorumlu ÜYK toplantılarına katılmasını engellemiş oldu.

Verilen uzaklaştırma kararına karşı imza kampanyası başlatan Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden akademisyenler kaleme aldıkları metinde şu ifadeleri kullandı:

“Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün 25 yıldır öğretim üyesi olan 2019-2022 yılları arasında bölüm başkanlığını yapmış hocamız Prof. Dr. Taner Bilgiç üniversite yönetimi tarafından üç ay süre ile görevden uzaklaştırılmıştır ve kampüse girişi engellenmektedir. Anlaşılması hiçbir şekilde mümkün olmayan bu son derece yanlış ve zararlı kararı Bölümün mensupları olarak hepimize karşı yapılmış sayıyor ve esefle kınıyoruz.

Taner Bilgiç, uluslararası düzeyde saygın akademik çalışmaları ile yöneylem araştırması/endüstri mühendisliği alanlarına, verdiği dersler ile öğrencilerimizin yetişmesine, üstlendiği idari görevler ile Üniversitemizin kurumsallaşmasına ve uluslararası tanınırlığına, akademik meslek örgütlerindeki görevleri ile mesleğimize önemli katkılarda bulunmuş bir meslektaşımızdır.

Taner Bilgiç hocamızın başta Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği olmak üzere idari ve akademik görevlerini yerine getirmesi engellenmektedir. Uzaklaştırma kararıyla birlikte, hocamız ofisine girememekte, kurumsal e-posta adresine ulaşamamakta, araştırmalarına devam edememekte, tez savunmalarına, öğrencilerinin mezuniyetine katılamamakta, hiçbir akademik faaliyetine devam edememektedir.

En son Taner Hocamızın içine düştüğü bu durum, kişisel mağduriyetin de ötesinde, ülkemizin önemli bir değeri olan Üniversitemiz ve öğrencilerimiz için telafisi mümkün olmayan kamu zararlarına yol açmaktadır. Bölümümüzde ve Üniversitemizde kampüse girmesi ve ders vermesi engellenen tam ve kısmi zamanlı hocalarımızın sayılarının gün geçtikçe artmakta oluşu, akademide yeri olmayan, sürdürülemez bir yönetime işaret etmekte ve endişelerimizi arttırmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi’ni ve Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü, bulunduğu başarılı seviyeye taşıyan değerler katılımcı yönetim anlayışı, akademik liyakat, öğrencilerimize ve topluma üst düzey hizmet bilincidir. Bu değerler, Bölümümüzün elli yıllık tarihinde alanında saygın pek çok iş insanının, akademisyenin, kamu ve sivil toplum çalışanının yetişmesini sağlamıştır.

Üniversite yönetiminin görevden uzaklaştırma ve kampüse almama şeklindeki yanlış kararlarının ivedilikle geri çekilerek verilen kamu zararının giderilmesini talep ediyor, bu konuda mezunlarımız ve akademik dünyadan meslektaşlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın desteğini bekliyoruz.”

“YANLIŞ KARARDAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİ”

Kampanyaya destek veren Yöneylem Araştırması Derneği “Uluslararası düzeyde saygın akademik çalışmalar ve verdiği dersler ile endüstri mühendisliğinin ülkemizde ve dünyamızda değerinin korunması ve artırılmasına önemli katkılarda bulunmakta olan Prof. Dr. Taner Bilgiç’in araştırmalarından ve öğrencilerinden uzaklaştırılmış olmasından esef duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada “Boğaziçi Üniversitesi Yönetimini, kamu zararı yaratmakta olan bu yanlış karardan bir an önce dönmeye ve Taner Hocamıza kazanılmış haklarını iade etmeye davet ederiz” çağrısı yapıldı.

“ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) de yaptığı destek açıklamasında ÜYK üyeliği Senato tarafından haksız bir şekilde sonlandırılan Prof. Dr. Taner Bilgiç’in bu karara karşı açtığı davayı kazanmasına rağmen üç ay süreyle görevden uzaklaştırma aldığını ve görev yapmasının engellendiğini söyledi.

Karar sonucunda geçtiğimiz dönem Endüstri Mühendisliği bölüm başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Taner Bilgiç’in mezuniyete katılmasının da engellenmiş olduğu belirtilen açıklamada “ÜNİVDER olarak bu hukuksuz kararı şiddetle kınıyoruz” denildi.

YÖK’E SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Bilim Akademisi ise üniversitede yaşanan son gelişmeler hakkında yayınladığı duyuruda Prof. Dr. Taner Bilgiç hakkında verilen karara da dikkat çekerek şu çağrıyı yaptı:

“Hukuk devletini ayaklar altına alan, özellikle Anayasa’nın 138. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca mahkeme kararlarının yasama, yürütme ve idare için bağlayıcı olduğu ve hiçbir kurumun mahkeme kararlarının yerine getirilmesini geciktiremeyeceği kuralını hiçe sayan bir Rektörlük hakkında Yükseköğretim Kurulu tarafından derhal soruşturma açılması gerekmektedir. Evrensel üniversite standartlarına açıkça aykırı bu hukuksuzluklara sessiz kalmanın vebali büyüktür. Kaybeden, her zamanki gibi, Türkiye’nin üniversiteleri, bilimi, gelecek nesilleri ve demokrasisidir.”







