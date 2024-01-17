Okul yönetimi sendikayı ‘yasa dışı’ ilan etti

Haber Merkezi

Eyüpoğlu Eğitim Kurumları’nda çalışan öğretmenler, hakları için Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na üye olmaya başlayınca baskılar başladı. Evrensel’in haberine göre, okul yönetimi tarafından öğretmenlere gönderilen mailde, sendika ‘illegal’ olarak nitelenerek, öğretmenlerin toplu halde hareket etmelerinin mesleki ilkelerle bağdaşmadığı ileri sürüldü.

Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında çalışan bir öğretmen, “Asgari ücretle aynı kalan maaşlarımıza zam talep ettik. Yöneticiler ise bu isteği görmezden geldi” dedi. Öğretmen şunları aktardı: “Maille illegal kişiler tarafından zorla WhatsApp gruplarına sokulduğumuz gibi bir iddia ortaya atılarak doğrudan sendikayı ve sendikalı öğretmenleri hedef gösterdiler. Zam talebimizin karşılanmamasına tepki olarak siyah giymemiz de suç olarak gösterildi.”