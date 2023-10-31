Okula uzaklar, yemekler kötü

KYK yurtlarına ilişkin öğrencilerin şikâyetleri bitmiyor. Öğrenciler hem yurtların üniversitelere uzak olmasından hem de yemeklerden şikâyetçi. Son 1,5 yılda zehirlenen öğrenci sayısı ise 900.

Mahir KANAAT

Aydın’daki KYK Yurdu’nda Zeren Ertaş’ın ölümünün ardından tartışılan yurtların birçok sorunu bulunuyor. Bunların başında ise öğrencilerin son dönemde yapılan eylemlerde sık sık dile getirdiği üniversitelere uzak ve şehrin dışında yapılan yurtlar ve yemekler geliyor.

Birçok şehirde üniversitelerden uzağa yapılan yurtlar öğrencileri oldukça zorluyor. Şikâyetvar platformuna son 1 ay içinde yapılan bazı şikâyetler de bu durumu doğrular nitelik taşıyor. ODTÜ’den İstanbul Üniversitesi’ne öğrenciler yurtların okullarına uzak olmasından şikâyetçi. Bunların yanında KYK yurtlarında kalan bine yakın öğrenci son 1,5 buçuk yılda zehirlendi.

Son 1 ayda Şikâyetvar platformuna yapılan bazı şikâyetler şöyle:

Esra: Dokuz Eylül Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptım ve ek yurt yerleştirmeleriyle Bayraklı Kız Yurdu’na yerleştim. Okulum Buca Eğitim Fakültesi’nde. Gidip gelmem toplam 4,5 saati buluyor ve sabah erken dersim var ve her gün okula gitmem gerekiyor. Nakil başvurusu yaptım. Hala ‘onay bekliyor’ yazıyor.

Nehir: Avcılar 6. Tip Halil İnalcık Yurdu çıktı ama benim okulum Kağıthane'de. Yurdumun yeri uzak olduğu için değiştirmek istiyorum.

Beyza: Hacettepe Üniversitesinde psikoloji okuyorum. Beytepe kampüsünde yer alıyor. Bana çıkan yurt ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi içinde bulunan KYK kız yurdu. Ulaşımım yaklaşık 2 saat 30 dakika sürüyor. Kış aylarında bu muhtemelen 3 saati bulacak. Ben nasıl sabah derslerime yetişeceğim? Günün 6 saatini yolda geçirerek nasıl okuyacağım?

Berke: Ben ODTÜ'yü kazandım, fakat bana çıkan KYK yurdu toplu taşıma ile 2 saatlik uzaklıkta. Okulum Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunurken, yurdum Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı erkek KYK yurdu. Herhangi bir nakil işlemi de talep edemiyorum. Yardımcı olur musunuz?

900 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Barınamıyoruz Hareketi’nin hazırladığı Kredi Yurtlar Kurumu Raporu’na göre ise 900’ü aşkın öğrenci KYK yurt yemekhanesindeki yemeklerden zehirlendi. Yemekhanelerde çıkan yemeklerin bozuk, küflü ve kurtlu olduğu bildirilen raporda, içerisinden eldiven, çivi ve çeşitli yabancı maddelerin çıktığı da aktarıldı.

Öğrencilerin ihbarına göre hazırlanan raporda, yurtlardaki niteliksiz barınma ortamını, ranza, ilaçlandırma eksikliği, su ve internet problemiyle birlikte çamaşırhane yetersizliğini ortaya konuldu. Raporda, musluktan insan dışkısının aktığı, yurt odalarındaki masa ve dolapların yetersizliği, aylarca kesilen suların ve ilaçlanmanın yapılmadığı yurtlar sıralandı.

Zehirlenme vakalarının yaşandığı bazı yurtlar:

İzmir İYTE KYK Yurdu: 500 öğrenci

Karabük Bahattin Gazi KYK Yurdu: 130 öğrenci

İstanbul Sancaktepe İyimaya KYK Kız Yurdu: 100 öğrenci

Gümüşhane Hacı Şaban Cengiz KYK Erkek Yurdu: 40 kişi

Yemeklerden yabancı cisim çıkan bazı yurtlar:

Eskişehir İbni Sina KYK Yurdu

Muğla Şahidi KYK Yurdu

İstanbul Esenyurt KYK Yurdu

Erzincan Piri Sami KYK Yurdu

Niteliksiz barınma ortamı olan bazı yurtlar:

İzmir Urla KYK Yurdu

Samsun Turgut Özal KYK Yurdu

Malatya Eşref Bitlis KYK Yurdu

Öte yandan Çorum Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan KYK İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’ndaki asansör dün akşam saatlerinde arızalandı. Arızalanan asansörde 6 öğrenci mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrenciler yurt görevlileri tarafından kurtarıldı. Olaya tepki gösteren yüzlerce öğrenci yurt bahçesinde toplanarak olayı protesto etti. Öğrenciler, ‘Susma sıra sana gelecek’, ‘Yönetim istifa’ sloganları attı. Olay sonrasında Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar yurda giderek incelemelerde bulundu. Öğrenciler asansörün daha önce de arızalandığını belirtti.

∗∗∗

ASANSÖR KULLANILMAMALIYDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO) Zeren Ertaş’ın ölümüne neden asansörlere ilişkin bir açıklama yayımladı:

“Kamusal bir anlayışla olması gereken denetimler piyasaya açılarak bir rekabet unsuru haline getirilmiştir” denilen açıklamada asansörlerin iyileştirilmesi ve teknik mevzuata uygun hale getirilmesi için süreci düzenleyici bir yönetmelik çıkarıldığı belirtildi. Açıklama şöyle devam etti: “Yönetmeliğe en önemli itirazımız, denetimin kamusal bir görev olduğu, muayenelerin kamu adına görevlendirme ile yapılması gerektiği idi. Fakat yönetmelik, ilgili belediyelerin muayene işini protokoller aracılığıyla A Tipi Muayene Kuruluşlarının yapmasını getirmiş ve kamusal bir anlayışla olması gereken denetimler piyasaya açılarak bir rekabet unsuru haline getirilmiştir.”

Faciaya ilişkin de değerlendirmelere yer verilen açıklama şöyle devam etti:

“En vahim iddia neredeyse bir sene boyunca asansör kırmızı etiketli olmasına rağmen, gençlerimizin hayatı tehlikeye atılarak çalıştırılmış olmasıdır. Bu ancak Yurt Müdürünün bilgisi dahilinde ve Belediyenin görevini yerine getirmemesiyle mümkün olabilir. Çünkü her bir muayene raporu, Yönetici’ye ve ilgili Belediye’ye iletilmektedir.

Asansörlerin güvenli bir şekilde çalışacak şekilde “Emre amade” olmasından birinci derecede sorumlu olan bina yöneticileri, özellikle kamusal, halka açık toplu kullanılan asansörlerin muayene sonucu saptanan eksikliklerini hemen gidermeye yönelmeli, asansörlerin tehlike yaratacak şekilde (kırmızı etiket, bilinçli olarak güvenlik aksamlarından birinin devre dışı kalması veya devre dışı bıraktırılması, ekipmana yanlış müdahaleler vb.) kullanımını engellemelidir.”