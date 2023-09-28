Okulda öğrencilere Kuran dinlettiler

İzmir’de lise ve ortaokulda kandil nedeniyle öğrencilere Kuran dinletildi. Veliler ve eğitimciler "Eğitim gericileşiyor, laiklik yok sayılıyor" diyerek tepki gösterdi.

Berkay SAĞOL

Laiklik karşıtı uygulamalar sürüyor. ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ nedeniyle İzmir’deki bir lisede dersten çıkarılan öğrencilere, Kuran dinletildi. Kentteki bir ortaokulda ise cami imamı tarafından öğrencilere Kuran dinletildi.

Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üç farklı liseye yazı gönderildi ve Mevlid Kandili sebebiyle konferans programının gerçekleştirilmesi istendi. Söz konusu yazıda, “Bilgileri sunulan ilçemiz okullarında, ilçe müftülüğü görevlilerince belirtilen saat ve tarihlerde ‘2023 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Konferans Programı’nın icra edilmesi talebi, Kaymakamlık Makamının onayı ile uygun görülmektedir” denildi.

KABUL ETMİYORUZ

Okullara gönderilen bu yazının sonrasında Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilere kandil gerekçesiyle Kuran dinletildi. Edinilen bilgiye göre, ders saatleri içerisinde öğrenciler, sınıflardan alınarak okulun konferans salonuna götürüldü. Yaşananlara tepki gösteren veliler, öğrencilerin ders saatlerinde bu tarz etkinliklerin yapılmasını kabul etmediklerini söyledi.

Menderes ilçesinde yaşananın bir benzeri Ödemiş’te de gerçekleşti. Ödemiş’teki 3 Eylül Yatılı Bölge Ortaokulu’nda Mevlid-i Nebi Haftası sebebiyle etkinlik düzenlendi. Ortaokulda imam tarafından öğrencilere Kuran dinletildi. Okulun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Programda yayınlanan Kuran-i Kerim Güzel Okuma Yarışması ikinci olan ve Ödemiş Büyük Cami İmam Hatibi İsmail Uygun Kuran-ı Kerim Tilaveti ve İlahi ve Din Kültürü Öğretmenimiz Talip Köse’nin duası yer aldı” denildi.

Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal, okulların dini etkinlikler için kullanılmasında kamusal bir fayda olmadığına dikkat çekti. “Öğrencilerin kişisel gelişimleri açısından da doğru değil” Vardal, şu ifadeleri kullandı: “Öğrencilerin velilerinin onayı olmadan kamu otoritesinin kamu gücünü kullanarak öğrencileri böylesi etkinliklere katması özgürlükler bağlamında kabul edilebilecek bir durum değildir.”