Okullar ‘sıbyan mektebi’ olacak!

İmamların okullarda ders vermesinin önünü açıp seçmeli din derslerini zorunlu yapan iktidar şimdi de Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla ‘sıbyan mektebi’ açıyor. Okullarda 4-5 yaşındaki çocuklara dini eğitim verilecek.

İsmail ARI

Okullarda “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi kapsamında imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı görevlendiren iktidar şimdi de “sıbyan mektebi” açıyor.

Görevi “Halka mesleki ve sosyal-kültürel amaçlı bilgi ve beceri kazandırmak için kurslar düzenlemek” olan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 4-5 yaşındaki çocuklara din eğitimi verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Kadıköy’deki okullara gönderdiği bir yazıda, “Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nin bünyesinde, 48-72 ay (4-5 yaş) arası erken çocukluk dönemi öğrencileri için okul mesai saatleri dışında (13.30’dan sonra) erken çocukluk dönemi din eğitimi kursları açılması planlanmaktadır. Kurslar okulumuzda yapılacak olup kurs öğretmenleri Halk Eğitim Merkezi müdürlükleri tarafından görevlendirilecektir. Hafta içi iki gün, ikişer ders saati olarak planlanacak olan kurs programları ücretsiz olacaktır” denildi.

Küçük çocuklara okullarda verilecek kurslar ise şöyle sıralandı:

- Kitabım Kuran-ı Kerim’i Seviyorum

- Peygamberimi Seviyorum

- Dinimi Seviyorum

- Etkinliklerle Değerler Eğitimi

4-5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN

Kurslar kapsamında çocuklara anlatılacak konular ise şu şekilde: “Kelime-i şehadet, namaz ibadeti, oruç ibadeti, zekât ibadeti, hac ibadeti, ibadetler ve ahlak, Kuran’ın özellikleri, Kuran’a saygı ve sevgi, Kuran’ı okumanın önemi, Kuran’dan örnek sure tanıtımları, Kuran kavramlarından örnekler, peygamberlik kavramı, peygamberimizi tanıyalım, peygamberimize sevgi ve saygı, peygamberimizin örnek davranışları.”

Kurslara katılacak çocukların 48 aydan gün almış ve 72 ayını tamamlamamış olması, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtlı öğrenci olması gerektiği de belirtildi.

MEB, DİYANET’İN HİZMETİNDE

Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Çayan Çalık ise BirGün’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “48-72 ay arası çocuklarımızın dini eğitime hapsedilme çabasını kabul etmek mümkün değil. Son zamanlarda ÇEDES projesi ve seçmeli din derslerinin zorunlu hale getirilmesi gibi adımlar ile eğitimde gerici saldırılar hızlanarak artıyor. Okul öncesi eğitimin içerisinde olması gereken, gelişim süreci açısından bu tür soyut konuları anlamayacak çocuklar, tamamen bilimsel eğitimden uzak, çocukların gelişimini önemli ölçüde örseleyecek bir eğitime itiliyor. Toplumu zapturapt altına almak isteyen siyasal iktidar ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu faaliyetlerini durdurması gerekir. Ve bu haliyle Millî Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmetine girmiş bir kurum olma özelliği taşıyor” ifadelerini kullandı.

NOT: Sıbyan mektebi Osmanlı döneminde ilkokullara verilen ad. 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla kaldırıldı. Günümüzde ise özellikle tarikat ve cemaatlerin açtıkları kaçak kurslarda çocukların ‘eğitim gördüğü’ kısımlara bu ad veriliyor.