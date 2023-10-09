Sancaktepe’de tarikat-devlet el ele

Haber Merkezi

İstanbul Sancaktepe’de “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık” projesini tamamlayan öğrenciler için tören düzenlendi. Sancaktepe Kaymakamlığı’nın yaptığı paylaşıma göre törene Sancaktepe kaymakamı, belediye başkan yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve müftünün yanı sıra Erenköy Cemaati’nin şeyhi de katıldı.

Kaymakamlığın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Kaymakam Ahmet Karakaya, Belediye Bşk. Yrd. Ercan Kader ile; İlçe Milli Eğitimimiz, Müftülüğümüz ve Bir Gönül Derneği işbirliğiyle düzenlenen eğitimi tamamlayan 127 öğrencimizin icazet merasimine katıldı.” Fotoğraflarda Nakşibendi Tarikatı’na yakınlığıyla bilinen Erenköy Cemaati’nin şeyhi Osman Nuri Topbaş da yer aldı. Sancaktepe İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen törenin yine cemaate bağlı Bir Gönül Derneği’nin Akmescid Öğrenci Yurdu’nda yapılması dikkat çekti.