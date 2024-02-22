Okullarda bir öğün ücretsiz yemek davası görüldü

Haber Merkezi

Okullarda çocuklar için “bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek kampanyası” kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) açılan davanın ilk duruşması görüldü. Kampanyanın yürütücülerinden olan Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği’nin geçtiğimiz yıl MEB’e açtığı davanın ilk duruşması dün Ankara 3. İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma öncesi konuşan yapılan açıklamada Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak "Bu topraklarda çok ciddi sayıda çocuklar her gün okula aç gidiyor, istedikleri temiz suya ulaşamıyor. Çocuklar öğretmenlerinin yanına gidip temiz su almak için para istiyorlar. Bu ülkede yoksul çocuk, yoksul olmayan çocuk ayrımı var. Bu ülkenin tüm yoksul ve emekçileri parasız, eşit eğitim hakkı gibi birçok konuda mücadele etmesi gerekiyor. Kar topu gibi büyüyecek bu mücadele bu mahkemenin kazanılacağının bir işaretidir. Bu oligarşik zenginleri koruyan bu düzeni koruyanlara karşı bu mücadeleyi desteğe çağırıyorum." ifadelerini kullandı.