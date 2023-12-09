Okullarda imam yurtta ‘danışman’

KYK’lerde, “Manevi Danışmanlık Hizmetleri” sürüyor. Yozgat’ta Sürmeli KYK Yurdu’nda 2 öğrencinin yaralandığı asansör kazasından sonra, KYK Çamlık Yurdu’nda, “Manevi Hayat Atölyesi” yapıldığı öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

KYK yurtlarında kalan öğrenciler, ölümlü kazalara yol açan ihmaller dahil çok sayıda sorunla baş başa bırakılırken Gençlik ve Spor Bakanlığı, Manevi Rehberlik Projesi’ni aksatmadan sürdürüyor. 2015 yılında hastanelerde pilot uygulama olarak başlatılan, ardından KYK yurtlarına kadar giren proje kapsamında görevlendirilen Diyanet İşleri Başkanlığı personeli sayısı 750’yi aştı. Yurtların fiziki sorunlarını çözemeyen KYK il müdürlüklerinin, yurtlarda görevli manevi danışmanlar aracılığıyla gerçekleştirdiği projelere hız kesmeden devam ettiği belirlendi.

Yozgat’ın Sürmeli ilçesinde bulunan KYK yurdundan yaşanan asansör kazasından iki gün sonra dahi kentteki bir KYK yurdunda manevi danışmanlar ile program yürütüldüğü bildirildi. Kentteki Çamlık KYK Yurdu’nda, “Manevi Hayat Atölyesi” düzenlendiği belirtildi.

ÖĞRENCİYE TEHDİT

Yozgat'ın Sürmeli ilçesinde bulunan KYK yurdunda 5 Aralık Salı günü gece saatlerinde asansör düştü. Asansörde yaralanan iki öğrenci hastaneye kaldırıldı. Yurttaki öğrenciler kazaya tepki gösterirken yurt müdürünün, ”Beğenmiyorsanız özel yurda gidin” dediği iddia edildi. Öte yandan öğrencilerin, habercilerle konuşmaması için tehdit edildiği de öne sürüldü.

MANEVİ HAYAT ATÖLYESİ

Öğrencilerin yaralanmasına yol açan asansör kazasından iki gün sonra, Yozgat Çamlık KYK Yurdu’nda, “Manevi Hayat Atölyesi” düzenlendi. Az sayıda öğrencinin ilgi gösterdiği atölyede Diyanet’e bağlı görev yapan Manevi Danışman sunum yaptı.

Yozgat’taki atölyenin ardından gözler, KYK yurtlarında görevlendirilen manevi danışman sayısında yıllar itibarıyla yaşanan artışa çevrildi. Diyanet’in öğrenci yurtları üzerindeki etkisini ortaya koyan veriye göre, 2022’de 684 olan KYK yurtlarındaki manevi danışman sayısı, 2023 itibarıyla 758’e yükseldi. Öğrenci yurtlarındaki yüzlerce manevi danışmana karşın psikolog sayısı 52’de kaldı.