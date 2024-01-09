Okullarda Kudüs sunumu

Dersim’deki liselerde Kudüs sunumları düzenlenmeye başladı. Eğitim Sen Dersim Şubesi duruma tepki gösterirken İl Müftülüğü, ‘Sunumlar Diyanet ve MEB onaylı’ dedi.

Haber Merkezi

Diyanet İşleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Dersim’deki liselerde Kudüs sunumları düzenlenmeye başladı. Dersim Eğitim Sen Şubesi seminerlere ilişkin yazılı açıklama yaparak iktidarın eğitimi dinselleştirmeye çalıştığını belirtti.

Gazete Duvar’ın haberine göre sunumlara katılımın zorunlu olduğunu belirten Eğitim-Sen Dersim Şubesi Başkanı Mehmet Aşkın, “ÇEDES projeleriyle laik eğitimi hedef alan bu uygulamalara derhal son verilmediler” dedi.

‘MÜFTÜLÜĞÜN OKULDA İŞİ YOK’

Müftülüğün 5 Ocak'tan bu yana söz konusu sunumları yaptığını ifade eden Aşkın şunları söyledi: “Şu ana kadar üç lisede sunum yapıldığını biliyoruz. Kudüs üzerine sunum vereceklerini söylediler. Eğitim Sen olarak müftülüğün herhangi bir şekilde okullara girip sunum yapmalarını tasvip etmiyoruz. Herhangi bir eğitim verilecekse pedagojik formasyonu bilgisi becerisi zaten var. Bu yüzden müftülüğün okullara girmesini kabul etmiyoruz. Bunun devamımda cemaatlere, tarikatlara da ilerde yol açılacağını düşünüyoruz. Ders dışı bir aktivite olduğu için de velilerin yazılı onayı gerekmekte. Bu konuda da velilerimi bilgilendirmek istiyoruz, müftülüğün okulda işi yok, okula girmesini istemiyoruz.”

‘MEB VE DİYANET MUTABAKATI’

Liselerde gerçekleştirilen seminerlere ilişkin Tunceli İl Müftülüğü yöneticisi ise seminerlere katılımın zorunlu olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Diyanet’ten gelen resmi bir yazı var. Kudüs sunumu için Sadece Milli Eğitim’e değil başka kurumlarımıza da gönderdik. Zaten biz Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazımızı yazdık onlar da yer belirledi.”

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AYDIN'DA DA YAPILMIŞ

Kudüs sunumunun başka illerde de yapıldığı öğrenildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Aydın’ın Köşk ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ’Kudüs bilinci’ sunumu yapıldı.

İlçe Vaizi Ercan Özdemir tarafından gerçekleştirilen sunum programında; "Kudüs, Bizim neyimiz olur? Hz. Ömer’in emaneti, Kudüs’ün geçmişten günümüze tarihi, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet açısından önemi, kutsal ve vazgeçilmez bir şehir oluşu" başlıkları ele alındı.