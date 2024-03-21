Okullarda seçim propagandası yapan AKP'li aday hakkında suç duyurusu

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, okullarda seçim propagandası yapan AKP Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç hakkında suç durusunda bulundu.

Karaburun Kaymakamlığı görevinden istifa ederek 2024 yerel seçimleri için Karaburun AKP Belediye Başkan adayı olan Eyüp Kaykaç'ın seçim çalışmaları kapsamında okullarda propaganda yapıp öğrencilere imza dağıtması tepkilere neden oldu.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan konuyla ilgili AKP'li Kaykaç hakkında Karaburun savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Tuncay Özkan, şunları söyledi:

''Karaburun'da kaymakam iken son 15 dakika içinde istifa edip AK Parti'nin Karaburun belediye başkan adayı olan Eyüp Kaykaç ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunduk. Kaykaç hala kendisini Karaburun Kaymakamı zannediyor. Anaokullarında, ilkokullarda siyasetin giremeyeceği, siyasetçinin girip propaganda yapamayacağı yerlerde yasa tarafından yasaklanmış olmasına rağmen hiçbir yasayı dinlemeden, hiçbir kural dinlemeden propaganda yapıyor. Bununla ilgili olarak kendisini Karaburun Adliyesi'ne şikayet ettik.

"ONLARIN ÜZERİNDE BASKI KURAMAZSIN"

Ayrıca buradan uyarmak isterim. Burası başka bir yere benzemez Eyüp Bey. AK Parti'nin adayıysan adaysın ve seçimde uyman gereken bütün kuralların hepsine uyacaksın. Biz nasıl yasaya, kurallara riayet ediyorsak sen de öyle davranacaksın. Başka hiçbir yolun yoktur. Seni bir daha uyarmayacağım. Çocuklarımız senin propagandan olumsuz etkileniyorlar. Onların üzerinde baskı kuramazsın. Adını, imzanı onların elbisesine, topuna, eşyalarının üzerine bırakamazsın. Seni uyarıyoruz.''

AKP Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç, okullara yaptığı ziyaretlerle ilgili fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşmıştı.