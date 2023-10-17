Okulöncesinde dini eğitime doğru

AKP’nin toplumsal yaşamı dönüştürme çabası, okulöncesinde de dini eğitimi merkeze oturttu. 4-6 yaş Kuran kurslarının sayısı MEB’e bağlı anaokulu sayısını geçti, Dini eğitim okul öncesi kademesine kadar indi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’nin toplumsal yaşamı dönüştürme çabası en çok eğitim alanında etkili oldu. İlköğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinin merkezine dini eğitim oturtulurken okul öncesi eğitimde de dinselleştirme çabalarına giderek hız verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik Kuran kursları, “Okulöncesi eğitime” alternatif model olarak sunuldu, MEB ise okul öncesi eğitimi Diyanet’in tekeline bıraktı.

Dini eğitimin okul öncesi kademesinde giderek artan etkisi resmi verilere de yansıdı. 2013 yılında pilot olarak uygulamaya konulan 4-6 Yaş grubu Kuran kurslarının sayısı 2023 itibarıyla 5 bin 561’e ulaştı. 2013 yılında bin 844 olan MEB’e bağlı anaokulu sayısı ise 2023 itibarıyla yalnızca bin 163 artırılarak 3 bin 47’ye çıkarılabildi.

PEDOGOGLAR UYARIYOR

Pedagogların, “Küçük yaşta verilen dini eğitim, çocukta geri dönülemez zararlara yol açar” uyarısına karşın 2013 yılında pilot olarak uygulamaya konulan 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu projesi kalıcı hale getirildi. Diyanet’in kayıtlarına göre, 2015 yılında 554 olan kurs sayısı yıllar itibarıyla katlanarak arttı. Küçük yaşta çocuklara dini eğitim verilen 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu sayısı 1 Ocak 2023 itibarıyla 5 bin 651’e yükseldi.

Diyanet’in çocuklara yönelik Kuran kurslarındaki öğrenci sayısı da 150 bini aştı. 2015 yılında 15 bin 265 öğrencinin eğitim gördüğü 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursları’nda 2022’de eğitim gören öğrenci sayısının ise 168 bin 439 olduğu bildirildi. Diyanet’in 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursları’nın sayısı, “fiziki sorunlar” gerekçe gösterilerek kapatılan kursların ardından 2019 yılından sonra görece azalsa da hiçbir zaman 4 binin altına düşmedi. 2021’de 4 bin 437 olan kurs sayısı geçen yıl 5 bin 651’e, 105 bin 369 olan öğrenci sayısı ise 168 bin 439’a yükseldi.

MEB’E BAĞLI ANAOKULLARI

Diyanet’in okul öncesi çağdaki çocuklara yönelik giderek artan etki alanına karşı MEB’in okulöncesi çalışmalarının ağır aksak ilerlemesi dikkati çekti. Örgün eğitim istatistiklerine göre, 2013 yılında bin 844 olan resmi anaokulu sayısı 2022 yılının sonunda ancak 3 bin 47’ye yükseltilebildi. Dini eğitim okul öncesi kademesine öte yandan, “Değerler eğitimi” adı altında da sokuldu. Türkiye’nin hemen her yerinde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri marifetiyle okul öncesi çağdaki çocuklara yönelik, “Değerler Eğitimi” adı altında dini eğitim kursları açıldı.

Ayrıca MEB’e bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İstanbul Kadıköy’deki okullara yazı göndererek, 4-5 yaş grubundaki öğrenciler için Kadıköy Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, “Erken çocukluk dönemi din eğitimi” kursları açılması planlandığını duyurdu.