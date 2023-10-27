Olayı unutmuşlar!

Devrimci öğretmen Metin Lokumcu'nun katledilmesine ilişkin davada dinlenen polisler, tutanakta imzaları olmasına rağmen olayların nasıl başladığını hatırlamadıklarını iddia etti. Avukatlar, tutanağı inandırıcı bulmadı.

Haber Merkezi

Devrimci öğretmen Metin Lokumcu'nun katledilmesine ilişkin davada dinlenen polisler, tutanakta imzaları olmasına rağmen olayların nasıl başladığını hatırlamadıklarını iddia etti. Avukatlar, olay tutanağının inandırıcı ve gerçeklere dayanmadığının ifadelerle ve kamera görüntüleriyle kanıtlandığını belirtti

Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011'de polisin attığı biber gazı sonucu katledilen Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin davanın 11. duruşması Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Avukatların tüm itirazlarına rağmen Lokumcu'nun katledildiği gün hazırlanan olay tutanağında imzası bulunan polisler tanık olarak dinlendi.

Duruşma 31 Mayıs 2011’deki olay tutanağı altında imzası bulunan polislerden Abdullah Doğan’ın dinlenmesiyle başladı. Doğan, mahkeme başkanının "Tutanakta geçen isimleri tanıyor muydunuz? Olaylara vakıf mıydınız imzalarken?" sorusuna "Bizim önümüze getirdiler, biz imzaladık" şeklinde yanıt verdi. Doğan ayrıca Hopa'da görev yapmadığını, o gün görev için orada olduğunu söyledi. 2011 yılından Hopa Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Çelik Kayımlar ise olayın gerçekleştiği gün sahada olduğunu belirterek "Olayın bazı yerlerini gördüm. Pankart asıldı. Polisler pankartı indirmek istediler. Oradan şahıslar tuğla atmaya başladı. Sonrasında olaylar başladı" dedi.

Dinlenen polisler, ya tutanağın önlerine getirildiğini ve imzalayıp geçtiğini ya da tutanağın nasıl hazırlandığını bilmeden imzaladıklarını söyledi. Polisler tutanakta imzaları olmasına rağmen olayların nasıl başladığına ilişkin de bir şey hatırlamadıklarını iddia etti.

Tutanakta bulunan 26 polis tanık olarak dinlenirken, dinlenmeyen iki polis için duruşma 1 Şubat 2024 tarihine ertelendi.

Duruşmanın ardından adliye önünde "Metin Lokumcu için adalet" pankart ile açıklama yapıldı. Davanın avukatlarından Meriç Eyüboğlu, "Herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmamışken Metin Lokumcu davasının Trabzon'da görülüyor olması hukuki olarak açıklanamaz. Bütünüyle politik bir karar, bütünüyle haksızlık" dedi.

Ucu, bucağı görülmeyen bir yargılama süreciyle karşı karşıya olduklarını dile getiren Eyüboğlu, olay tutanağındaki polislerin tanık olarak üç duruşmadır dinlendiğini aktardı. Eyüboğlu, olay tutanağının inandırıcı ve gerçeklere dayanmadığının ifadelerle ve kamera görüntüleriyle kanıtlandığını belirtti.

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Halkevleri Trabzon adına Davanın avukatlarından Haktan Özkan ise "Belki bu yargılamanın sonunda şöyle bir güvence alacağız, bu ülkede kolluğun protesto hakkını kullanan vatandaşa gaz kapsülünü kafasına göre sıkamaz, eziyet edemez, darp edemez. Bu yaptığımız basın açıklaması gibi birçok hakkımızı güvence altına almış olacağız" vurgusu yaptı.