Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 2 kişi tutuklandı

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahaya girerek futbolculara saldırdığı tespit edilen ve gözaltına alınan 13 kişiden 2'si tutuklandı.

Bitiş düdüğünün ardından taraftarların sahaya girerek futbolculara saldırdığı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturma sürüyor.

Sahaya ilk atlayan maskeli saldırgan Hasan Çetinkaya ve köşe bayrağını yerinden sökerek futbolculara saldıran Engin Taşkın 'basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Maç için Almanya'dan geldiğini söyleyen maskeli saldırgan Hasan Çetinkaya, verdiği ilk ifadesinde şunları söyledi:

“Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamadım. Sahanın içine girdim. Futbolculara doğru koştum. Amacım onlara soyunma odasına gidin demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum.”

Adliyede Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen 13 kişiden B.T. ve M.O. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diğer 9 taraftarın ifadelerinin alınması sürüyor.