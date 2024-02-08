Öldürülen ‘Ramazan Hoca’yı hedef gösteren Hüseyin Çevik’ten pişkin savunma!

'Ramazan Hoca'yı hedef gösterdiği iddia edilen Hüseyin Çevik, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çevik, “’İslama aykırı fikirleri var' dedim. Yoksa banane. 'Gidin dövün' falan… Niye böyle bir şey konuşayım ben” sözleriyle kendini savunmaya çalıştı.

Sosyal medyada ‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’ olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul’da bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Pişkin’i "hedef gösterdiği" iddiasıyla gündem olan Hüseyin Çevik ilk kez konuştu.

Fatih'te 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin, işlettiği çay ocağında 31 Ocak günü bıçaklanmıştı. Hastaneye kaldırılan Pişkin hayatını kaybetmişti.

Olay Türkiye'de gündem olurken Pişkin'i bıçaklayarak öldüren Erkan B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından saldırgan tutuklandı.

Ramazan Pişkin

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla kamuoyunun tepkisini çeken Hüseyin Çevik'in bir videosunda Pişkin'i hedef gösterdiği belirtilmişti. Yaşananlar sonrasında Çevik yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Ben ne hedef göstereceğim ya! Ben 'Bakın böyle böyle sıkıntılı fikirleri var. İslama aykırı fikirleri var' dedim. Yoksa banane. 'Gidin dövün' falan… Niye böyle bir şey konuşayım ben. Ben dövmeye bile karşıyken niye azmettirici olayım, niye tetikçi olayım. TikTok'taki, Instagram'daki, YouTube'daki kendini bilmezler bizi yargılamaya çalışıyor."