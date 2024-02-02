'Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın katil zanlısı tutuklandı

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in bıçaklayarak öldüren Erkan B.'nin ifadesi ortaya çıktı. Erkan B., Ramazan Pişkin'i tanımadığını, babasının yanında çalışan Afgan uyruklu birisiyle karıştırdığını ve yaralamak amacıyla saldırdığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan B. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren Erkan B.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Erkan B., Ramazan Pişkin'i babasının yanında çalışan Afgan uyruklu S. M. zannettiğini ve yaralamak amacıyla saldırdığını beyan etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan B. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Ramazan Pişkin'i tanımadığını öne süren Erkan B., işlediği cinayeti şöyle anlattı:

“Babamın Fatih’te bulunan dükkanına çalışarak geçimimi sağlarım. Ramazan Pişkin’i tanımıyorum. Ben kendisini Afgan uyruklu S. M. zannettim. Bu kişiyle babamın yanında çalıştığı için tanıştım. Kendisi beni evine davet ederdi. Bana sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden veriyorlardı. Ben kendimi kaybediyordum. Bu kişiler tarafından 2017-2021 tarihleri arasında cinsel istismara da uğradım. Bu istismara ilişkin herhangi bir şikayetim bulunmamaktır. Sadece aileme anlattım. Olay tarihinde de Ramazan Pişkin’in S. M. olduğunu bilerek yaralamak amacıyla gittim. Ben gittiğimde kendisine önce taş attım. Taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Ben de olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım. Daha sonrasına bağırışma seslerini duyunca olay yerinden kaçarak uzaklaştım.

'HERHANGİ BİR DİNİ GRUP İLE BAĞLANTIM YOK'

Benim herhangi bir dini grup ve cemaatle bağlantım yoktur. Ramazan Pişkin’i S. M. olarak gördüğüm için saldırdım. Ramazan Pişkin’i olaydan önce ilk kez 2021 yılında sosyal medyada gördüm. Daha sonra iki ay kadar öncede babamın dükkanına 5 dakika mesafede bulunan çaycı Ramazan Hoca isimli iş yerinde gördüm. Kendisinin S. M. olduğunu anladım. Kendisi sürekli rüyama giriyordu. Suçta kullandığım bıçağı Eminönü’nden aldım. Öldürmek kastım yoktur. Yaralamak amacıyla gitmiştim. Olay nedeniyle pişmanım."

Erkan B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayetin ardından saklandığı evinde yakalanan Erkan B.'nin evinde yapılan aramada cinayette kullandığı bıçak ile giysileri de bulunmuştu.

Erkan B.'nin 'kasten yaralama' dahil 9 suç kaydı olduğu ve annesini yaraladığı için de arandığı ortaya çıkmıştı.