Öldürülen taksi şoförünün meslektaşlarından konvoylu eylem

Kastamonu’da aracına yolcu olarak aldığı 2 genç tarafından bıçaklanarak öldürülen taksi şoförünün meslektaşları, düzenledikleri konvoyla cinayete tepki gösterdi.

Kastamonu’da dün akşam saatlerinde taksi sürücüsü Nurettin Tığlıgil (55) aracına yolcu olarak binen ve taksi ücretini ödemeyen A.A. (16) ve B.K. (18) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yaşanan olaya tepki gösteren Tığlıgil’in meslektaşları, kent merkezinde bir araya gelerek konvoy düzenledi. Araçlarının aynalarına siyah kurdele bağlayan taksiciler, taksici cinayetlerine dikkat çekti. Beyçelebi Mahallesi’ndeki Çağlar Parkı önünde bir araya gelen taksi sürücüleri, düzenlenen konvoyda Kuzeykent Mahallesi’ne kadar korna çalarak seyretti.

"BU OLAYLARIN TEKRARLANMAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Taksiciler adına basın açıklaması yapan Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, “Taksici esnafı olarak ekmek parası için çalışan kardeşimizin vahim şekilde katledilmesi olayına halkımızın dikkatini çekmek ve taksici esnafı olarak tepkimizi göstermek amacı ile toplandık. Hayatını kaybeden Nurettin Tığlıgil kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm esnaf kardeşlerimize başsağlığı, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum. Sabah evinden ekmek parasını kazanmak için durağına gelen, izzeti ile çalışan taksici kardeşlerimizin böyle bir olaya maruz kalması bizleri şoför esnafı olarak üzmüş bulunmaktadır. Bu olayların bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Valiliğimiz, kolluk kuvvetlerimizle istişare ediyoruz. Burada taksici esnafını nasıl koruyabileceğimizi konuşuyoruz. Taksici esnaflığı kolay değil, kim olduğunu bilmiyorsunuz. Piyasada uyuşturucu bağımlısı olan, alkollü olan insanlar dolaşıyor. Bunları aza indirmek, bunlardan korumak amacı ile tepki gösteriyoruz. Gece nöbetlerinde nasıl bir tedbir alınacağı görüşülecektir” dedi.