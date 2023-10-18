Olimpiyat şantiyesinde 500 işçi greve çıktı

Spor Servisi

Fransa'da, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlık projelerinde ve Büyük Paris ulaşım projesi şantiyesinde çalışan çoğu Afrika asıllı yaklaşık 500 işçi greve gitti. Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde çalıştıkları 33 şirkette eş zamanlı grev başlatan işçiler, çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve hükümetin göçmen yasa tasarısını geri çekmesini istiyor.

Grev yapılan şantiyeler arasında Olimpiyatlarda kullanılmak üzere hazırlanan 8 bin koltuk kapasiteli Porte de La Chapelle Arena salonu da yer aldı. Grevin ne kadar süreceğinin şu an için belli olmadığını duyuran CNT-SO sendikası salonun önünde gerçekleştirecekleri gösterilere destek çağırısı yaptı.

İşçiler, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in sunduğu göç yasa tasarısını, göçmen işçiler üzerinde ayrımcılığı ve sömürüyü artıracağı gerekçesiyle eleştiriyor.

"ARANANLAR LİSTESİ"

Göç yasa tasarısı, sınır dışı kararı olan göçmenleri "arananlar listesine" koymaya imkân verecek. Tasarı ayrıca, iş gücü açığının olduğu sektörlerde çalışan göçmen işçilere oturma izni verilmesini öngörüyor. Tasarının gelecek ay Ulusal Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.