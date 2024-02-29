Olimpiyata doğru tekvando en başarılı branşlarımızdan

Spor Servisi

Türkiye, tekvandonun resmi programa alındığı Sidney 2000'den bu yana düzenlenen her olimpiyatta, bu branşta madalya kazanma başarısı gösterdi. Olimpiyatlarda madalya alan ulusal sporculara ilişkin hazırladığı haber dosyasının ikinci bölümünde tekvando branşına yer verildi. Tekvando, olimpiyat programına ilk kez dahil edildiği 2000 Sidney Olimpiyatları'ndan bu yana tüm oyunlarda yer aldı. Son 6 olimpiyat organizasyonunda da kürsüye çıkmayı başaran tekvandocular, en önemli spor organizasyonunda şu ana kadar 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Tekvandonun dahil edildiği ilk olimpiyat olan Sidney 2000'de Türkiye, 4 branşta madalya elde etti. Kadınlar 57 kiloda üçüncülük kürsüsünde yer alan milli tekvandocu Hamide Bıkçın Tosun, tarihi bir başarıya imza attı. Böylece Türkiye'ye tekvando branşında ilk madalyayı kazandırdı. Sporculuk hayatında önemli başarılar elde eden Servet Tazegül, kariyerinin zirvesine 2012 Londra Olimpiyatları'nda çıktı. 2008 Pekin Olimpiyatı'nda bronz madalyayla dönen Tazegül, bir sonraki organizasyonda ise olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Londra 2012'de erkekler 68 kiloda altın madalyaya uzanan Tazegül, bu olimpiyat oyunlarında Türkiye adına şampiyonluk yaşayan tek sporcu oldu. Tazegül'ün bu tarihi başarısından sonra henüz olimpiyatlarda altın madalya kazanan ulusal tekvandocu olmadı.

Ulusal tekvandocu Nur Tatar, iki olimpiyat oyunlarında madalya kazanan tek Türkiyeli kadın sporcu ünvanına sahip. Nur Tatar, 2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise bronz madalya aldı. Servet Tazegül, Nur Tatar ve Bahri Tanrıkulu, üçer kezle tekvandoda Türkiye'yi en çok olimpiyatta temsil eden sporcu unvanını paylaşıyor. Tekvando branşı, paralimpik oyunlarında ise ilk kez Tokyo 2020'de yer aldı. Tekvandoda kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda Meryem Çavdar gümüş, erkekler K44 sınıfı 61 kiloda ise Mahmut Bozteke bronz madalyayı boynuna taktı. İki sporcu böylece tekvando branşında Türkiye'ye paralimpik oyunlarında ilk madalyaları kazandırdı.