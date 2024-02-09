Ölüm merkezine göstermelik önlem

MESEM’de çalıştırılan 8 öğrencinin yaşamını yitirmesinin ardından MEB göstermelik bir adım attı. Bazı işletmelerin sözleşmesinin iptal edileceğini açıklanırken önceliğin şantiyeler olması gerektiğini söyleyen eğitimciler ise tepkili.

Deniz GÜNGÖR

AKP iktidarının çocuk işçiliğe uydurduğu kılıf olan Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) öğrencileri yaşamdan koparmaya devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) göstermelik bir adım attı. Son birkaç ay içerisinde MESEM kapsamında çalıştırıldıkları işyerlerinde iş cinayeti sonucu 8 çocuk yaşamını yitirirken MEB, ‘iş sağlığı ve güvenliği’ şartlarına uygun olmayan işletmelerin sözleşmelerinin feshedileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla ‘mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği’ne ilişkin illere gönderilen yazıda çalıştırılan çocuklara ders yılında 8 saat ‘iş sağlığı ve güvenliği’ eğitimi verileceği belirtildi. MESEM’lerdeki temel sorunun inşaatlarda çalıştırılan çocukların işyerlerinin denetlenmemesi olduğuna dikkat çeken eğitimciler ise tepki karara gösterdi.

İNŞAATLAR DENETLENMİYOR

MESEM kapsamındaki bir okulda öğretmen olan Eğitim Sen Aydın Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ferit Bahadır, MEB’in illere gönderdiği yazının resmi mevzuatta olan işlemlerin tekrar ele alınması olduğunu vurguladı. MESEM kapsamında inşaatlarda çalıştırılan çocukların işyerlerinin denetlenmediğine dikkat çeken Bahadır, “MESEM kapsamında çalıştırılırken iş cinayetlerinde yaşamını yitiren çocukların büyük bir çoğunluğu inşaatlarda çalıştırılıyor. Çocuklar işletmelerde bulundukları zaman gidip denetleyebiliyoruz ancak bu çocukları inşaatlara da götürüyorlar ki bu doğru değil. Bu temelinde görmezden gelinen ve ihmal edilen bir durum. Asıl hayatını kaybetme durumları burada yaşanıyor” dedi. MEB tarafından illere gönderilen yazıda inşaatlara gönderilen çocuklara ilişkin bir adım atılmadığına dikkat çeken Bahadır, “Bu yazıyla işletmelerin uygunluğu kontrol edilecek. Çıraklık sözleşmesindeki maddelerin birçoğu da özellikle küçük işletmeler tarafından uygulanmıyor. Ölen öğrencilerin çoğunluğu inşaatlarda çalışıyor ve öğrencilerin kesinlikle inşaatlara götürülmemesi gerekiyor ki mesleki eğitim merkezlerinde inşaatlarda denetim yapılamıyor” ifadelerini kullandı.

Bahadır son olarak şunları aktardı: “Küçük esnaf işletmeleri standartlara uymuyor ve devlet tarafından bu konuda esnek davranılıyor. Bu işletmelerde ne çocukların çalışma saatlerine ne de izin günlerine uyulmuyor. Yeri geliyor çocuklar gece saat 00.00’a kadar çalıştırılıyor. MESEM kapsamında elektrik ve inşaat alanlarındaki işletmelerin yalnızca adres olarak gösterdiği değil inşaatlarda çalışma koşulları üzerinde de durmaları, denetim yapmaları gerekiyor. Ayrıca inşaat alanına öğrencilerin götürülemeyeceğine ilişkin kesin bir kural getirmeleri gerekiyor. Bu yasağı getirmezlerse de inşaatlarda çocukların iş cinayetinde yaşamını yitirmesine ilişkin bir faydası olmayacak.”

∗∗∗

ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMLERİ MECLİS’E TAŞINDI

CHP Bursa Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Hasan Öztürk, TBMM Başkanlığı’na çocuk işçi ölümlerinin araştırılması istemiyle önerge verdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin, AKP iktidarı döneminde hayatını kaybeden çocuk işçilere dair yayımladığı raporu Meclis gündemine taşıyan Öztürk, 2013-2023 döneminde en az 671 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Çocuk işçi ölümlerinin araştırılması istemiyle TBMM Başkanlığı’na önerge veren Öztürk, kayıtdışı çalıştırılan çocuk işçilerin haklarının devlet güvencesinde korunması gerektiğini vurguladı. Çocuk işçi çalıştırmanın bir tür istismar olduğunu hatırlatan Öztürk, “AKP’nin çocuk işçiliğine gözünü kapatması sorunu ortadan kaldırmıyor. Kendi çocukları lüks içinde yaşarken vatanın çocukları istismara, ranta, iş cinayetine kurban gidiyor. Biz kayıt dışı olan ve gizli kalan çocuk işçi ölümlerinin araştırılmasını istiyoruz.” dedi.