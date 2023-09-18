Ölüm paktından sınırda tatbikat

Vilnius’taki zirvede Rusya’yı “en büyük tehdit” ilan eden NATO’nun genelkurmay başkanları Oslo’da toplandı. Baltıklar’da bugüne kadarki en büyük askeri tatbikat yapılacak. Stoltenberg’e göre Ukrayna Savaşı uzun sürer.

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Atlantik savaş paktı NATO, temmuz ayında “baş tehdit” ilan ettiği Rusya’nın burnunun dibinde düzenlediği Vilnius zirvesinde belirlediği strateji kapsamında Moskova’yı kışkırtmayı sürdürüyor. Norveç’in başkenti Oslo’da NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Konferansı düzenlendi. Konferansın ardından açıklamalarda bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, Vilnius’ta müttefik devletrler tarafından kabul edilen askeri planların uygulanabilirliğinin tartışıldığını kaydetti.

EN BÜYÜK ASKERİ TATBİKAT

Bauer, NATO’nun Şubat-Mart 2024 döneminde Almanya, Polonya ile Estonya, Letonya ve Litvanya’dan oluşan 3 Baltık ülkesinde “Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük kolektif savunma tatbikatı olan Steadfast Defender’ı” gerçekleştireceğini kaydetti. Tatbikatın 41 bin asker ile 50 gemi ve 500-700 arası uçağın katılacağını belirten Bauer ayrıca ittifakı “toplu savunmada yeni bir dönemin beklediğini” duyurdu. Bauer “Müttefik topraklarında yaşayan 1 milyar insanın her birini korumak için ne gerekiyorsa yapacak 3 milyondan fazla asker var. Bölgenin her karışını korumak için hazır olduğumuzdan emin olacağız” dedi.

‘OLASI RUS İŞGALİ’

Toplantıda ayrıca genelkurmay başkanlarının askeri teçhizat ve mühimmatların üretim kapasitesi, teslimat süreleri ve fiyatları ile ilgili endişelerini belirttiğini kaydeden Bauer, buna yönelik yeni bir Savunma Üretimi Eylem Planı’nın onaylandığını kaydetti.

Daha gerçekçi senaryolar oluşturmak için gerçek coğrafi verilerin kullanılacağı tatbikatın, düşmanın ‘Ocasus’ kod adını taşıdığı olası bir Rusya öncülüğündeki koalisyonun işgalini simüle etmek için tasarlandığı kaydedildi. Henüz üyeliği onaylanmayan İsveç’in de katılımıyla tatbikatta 32 ülkenin yer alacağı aktarıldı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin silah desteğine önayak olabileceğini kaydetti.

Amerikalı Orgeneral Milley, söz konusu Kuzey Kore "silah desteğini hafife almak istemediğini" ancak bu silahların "savaşın sonucunu belirleyiciliğinden şüphe duyduğunu" ifade etti.

UZUN BİR SAVAŞA HAZIRLANIN

Ukrayna ve Rusya’nın karşılıklı saldırılar şiddetlenirken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifaka üyesi ülkelerin Ukrayna’daki çatışmaların yakın zamanda sona ermesini beklemediğini belirtti. Alman Funke medya grubuna konuşan Stoltenberg, “Hepimiz hızlı bir barış diliyoruz ancak Ukrayna savaşmayı bırakırsa yok olacak. Ancak Putin silah bırakırsa barış gelecek. Uzun bir savaşa hazır olun” şeklinde konuştu.

UKRAYNA’YI WASHINGTON YÖNETİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin “Ukrayna’da Rusya karşı savaşı yönettiğini” söyledi. Rus basınına verdiği demeçte Lavrov, Washington’un Kiev’e daha uzun menzilli ATACMS füzeleri tedarik etme olasılığı ile ilgili bir soruya “Ne derse desin bu savaşı ABD yönetiyor. Silah, mühimmat, istihbarat ve uydu verileri sağlıyor. Bize karşı bir savaş yürütüyor” dedi. Lavrov “Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak amacıyla Ukrayna, uzun yıllar boyunca kendi elleriyle ve kendi bedenleriyle savaş yürütmek üzere hazırlandı” ifadelerini kullandı.