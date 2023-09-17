Ukrayna: Rusya, füzelerle Odessa bölgesindeki tarım işletmesini vurdu
Kaynak: AA
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın, füzelerle Odessa bölgesindeki sivil bir tarım işletmesini vurduğunu bildirdi.
Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna topraklarına seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.
Toplam 16 hava hedefinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Saldırının ana yönü Odessa bölgesinin güneyiydi. Hava Kuvvetlerinin, Savunma Kuvvetlerinin hava savunmasıyla işbirliğinde gerçekleştirilen muharebe operasyonları sonucunda Şahed-136/131 tipi 6 İHA, X-101/X-555/X-55 tipi 6 seyir füzesi olmak üzere toplam 12 hava hedefi imha edildi" ifadesi kullanıldı.