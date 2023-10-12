Ölüme verilen cezaya ekonomik gerekçe!

Haber Merkezi

Diyarbakır’da inşaat mühendisi Cihan Can’ı zırhlı araçla ezerek ölümüne neden olan polis Hakan Avcı hakkında 4 Eylül'de “taksirle ölüme sebep olmak” suçundan verilen 21 bin 200 TL’lik para cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Diyarbakır 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, verilen 3 yıl 6 ay hapis cezanın 2 yıl 11 aya indirildiği ve hapis cezasının da 24 taksit olmak üzere 21 bin 200 TL para cezasına çevrildiği hatırlatıldı. Kararda, söz konusu indirim ve cezanın paraya çevrilmesi de “suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa” dayandırıldı. Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından sanık polis Avcı’nın olayda yüzde 100 kusurlu olduğu yönündeki raporu, olay anına ilişkin kayıtlar ve tanık beyanları, sanık polisin suçunun sabit olduğunu gösterdiği vurgulandı. Kararda, 3 yıl 6 ay hapis cezasının sanığın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak 2 yıl 11 ay hapis cezasına indirildiği kaydedildi.

Kararda, "sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, suçun işlenmesi özelliği" dikkate alınarak bu cezanın para cezasına çevrildiği kaydedildi. Ayrıca cezanın günlüğü 20 TL’den hesaplanarak, 21 bin 200 TL adli para cezası verildiği ifade edildi.