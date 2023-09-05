Ölümün "ceza"sı 21 bin TL!

Diyarbakır'da mühendis Cihan Can’ı zırhlı araçla ezerek ölümüne neden olan polise 21 bin 200 TL para cezası verildi. Tepkiyle karşılanan karara itiraz edilecek.

Haber Merkezi

Diyarbakır'da mühendis Cihan Can’ı zırhlı araçla ezerek ölümüne neden olan polise 21 bin 200 TL para cezası verildi.

Diyarbakır'da 2019’da mühendis Cihan Can’ı zırhlı polis otobüsüyle ezen polis Hakan Avcı’nın “taksirle ölüme sebebiyet vermekten” yargılandığı davanın duruşması Diyarbakır 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Can’ın ağabeyleri ve ailenin avukatı Fuat Coşacak ile sanık avukatı hazır bulunurken, sanık polis Hakan Avcı duruşmaya katılmadı. Cumhuriyet Savcısı önceki celsede, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) olayda sanık polis Avcı’yı yüzde 100 kusurlu bulduğu raporlara dikkat çekerek, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması yönünde verdiği mütalaasını tekrarladı.

Yargılamaya dair son beyanları alınan Can’ın ağabeyleri ve ailenin avukatı Fuat Coşacak, sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğunu ve hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini istedi. Savunmaların ardından mahkeme, “Cihan Can’ın taksirle ölümüne sebep olmaktan” sanık Hakan Avcı’ya 3 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirime giderek polisin cezasının 6’da bir oranda indiren mahkeme, indirim uygulanan cezayı 21 bin 200 TL para cezasına çevirdi. Evrensel’e konuşan ailenin Avukatı Fuat Coşacak, sanık polisin tüm taleplere rağmen bir kez bile mahkeme yüzü görmediğini söyledi. Avukat Coşacak, “ATK raporları ‘Sanık yüzde yüz kusurlu’ diyor. Tanık beyanları doğruluyor ama karar bu. Yani diyorlar ki ‘Cinayeti işleyin, paramparça edin ama bir gün bile hürriyetinizden mahrum kalmayın.’ Sanık bu coğrafyada elini kolunu sallayarak dolaşacak” diyerek karara itiraz edeceklerini söyledi.