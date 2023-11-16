'Ölümlü Dünya 2'den ilk fragman

'Ölümlü Dünya'nın devam filmi olan 'Ölümlü Dünya 2'nin ilk resmî fragmanı yayınlandı.

Ali Atay'ın yönetmenliğini yaptığı 'Ölümlü Dünya 2'nin ilk resmî fragmanı yayınlandı. Film, 1 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak.

İlk filmi 2018'de yayınlanan seri ikinci filmi dönüyor. Mermer Ailesi’nin macerasını anlatan yapımın oyuncu kadrosunda Feyyaz Yiğit, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak, Alper Kul, Mehmet Özgür ve Giray Altınok gibi isimler yer alıyor.

Filmin konusu ise şöyle:

Kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer Ailesi, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokar ve son bir vurgun yapmaya kalkışır.

Filmin tanıtımı ve afişi de eylül ayında yayımlanmıştı.

Senaryosunu Ali Demirel ve Aziz Kedi'nin yazdığıserinin ilk filmi 2018’de sinemalarda izleyicilerle buluşmuş ve 11 hafta vizyonda kalarak gişede 7 milyon TL’lik hasılat elde etmişti. Sinemada 585 bin 145 seyirciye ulaşan yapımın dijital platform gösterim hakları ise Netflix’e satılmıştı.