Ölümlü Dünya 2’den ilk üç günde rekor gişe

Cuma günü gösterime giren 'Ölümlü Dünya 2', 400 binin üstünde seyirci ile yılın en iyi açılış yapan komedi filmi oldu.

5 yıl önce seyircinin karşısına çıkan ve fenomen haline gelen Ölümlü Dünya’nın devam filmi Ölümlü Dünya 2, vizyona girdiği ilk üç günde rekor bir gişe elde etti.

Anadolu Tat 1071 adlı bir lokanta işleten ve aynı zamanda özel bir organizasyona bağlı biçimde nesillerdir kiralık katil olarak çalışan Mermer Ailesi’nin hikayesini anlatan fenomen filmin başrollerinde Feyyaz Yiğit, İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Alper Kul, Ahmet Mümtaz Taylan yer alıyor. Yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi tarafından yazılan senaryo ile izleyicilerin karşısına çıkan Ölümlü Dünya 2 filmi, geçen Cuma vizyona girdi.

Box Office Türkiye’nin paylaştığı bilgiye göre Ölümlü Dünya 2, ilk gününde 110 bin seyirciyi aşarak Bergen filminden bu yana bir yerli film adına en yüksek cuma başlangıcına imza attı. İkinci film cuma gişesini ilk filme kıyasla %300’den daha fazla oranda artırdı.

Filmin yapımcısı TAFF Pictures ise bugün yaptığı paylaşımla, Ölümlü Dünya 2’nin ilk üç günde 401.240 izlenmeye ulaşarak rekor kırdığını duyurdu.

FİLMİN KONUSU

Artık hayatlarına kanun kaçağı olarak devam eden Mermer Ailesi’nin her biri üyesi kendi sorunlarıyla boğuşur. Serhan, hamile olan Begüm’ü yeni yaşamlarına alıştırmakta güçlük çeker. Serhat, artık hayatında bir kadının eksikliğini çekerken, Gazanfer ise ailesini örgüte karşı bir arada tutmak için mücadele eder. Ancak Zafer’in örgütün eline düşmesi hepsinin hayatını alt üst eder. Zafer’e kavuşmak için yol arayan Gazanfer, çareyi eski bir dostundan yardım istemekte bulur. Mermer Ailesi, bu sefer evlatlarına kavuşmak için son bir vurgun yapmak zorunda kalacaktır.