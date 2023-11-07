Ömer Çelik: MKYK'nın verdiği yetkiyle seçim dönemimiz başladı

Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AKP MKYK toplantısı sona erdi. MKYK toplantısı sonrasında açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı ile birlikte seçim döneminin başladığını söyledi.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

AKP Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin MKYK'nin verdiği yetki ile seçim dönemine girdiğini duyurdu.

Çelik, seçim takviminin bir iki gün içerisinde açıklanacağını belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MKYK toplantısı basına kapalı şekilde gerçekleşen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

ERDOĞAN HATİPOĞLU'NA ROZET TAKTI

Partisinin AKP’yle ittifak yapması gerektiğini söyleyen ve yakın zamanda istifa eden eski İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu MKYK toplantısı öncesinde AKP'ye katıldı.

Hatipoğlu'na parti rozetini, AKP MKYK toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı.

"SEÇİM DÖNEMİMİZ RESMİ OLARAK BAŞLAMIŞTIR"

MKYK toplantısının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Teşkilatlarla ilgili olarak MKYK'mız genel başkanımız il ve ilçelerin atanmasıyla ilgili yetki vermektedir. Bu yetki talebi görüşülmüş uygun bulunmuştur. Seçim takviminin nasıl işleyeceği nasıl gerçekleşeceği çalışmalar tamamlanıp, genel başkanımıza sunulup, kamuouyuyla paylaşacaktır. Adaylar ne zaman başvuracak, hangi yöntemler uygulanacak takvim çalışması bir iki gün içinde sayın genel başkanımızla paylaşılacaktır. MKYK'nın verdiği yetkiyle seçim dönemimiz başladı.

"NAZİLERİN YAPTIĞI NETANYAHU HÜKUMETİ YAPIYOR"

Netanyahu hükumetinin eylemleri savaş suçudur. Savaş suçluları cezalandırılmaldır. Eğer bir yerde İsrailli ve Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı diye bir cümle duyduğunuzda bilinmelidir ki İsrail güçleri Filistinlilere saldırmıştır. Şu ana dek 12 ülke ateşkes çağrısında bulundu. Nazilerin yaptığını şu anda Netanyahu hükumeti yapıyor.

Gazze'nin boşaltılması gibi bir şeyi asla kabul edemeyiz. Gazze'nin boşaltılması demek Netanyahu hükümetinin ve bu zihniyettekilerin Filistin davasını ortadan kaldırması demektir.

"İSVEÇ'İN ÜYELİĞİ KONUSUNDA YETKİ MECLİS'TEDİR"

Şu aşamada hükümet iradesi, Cumhurbaşkanlığı iradesi bunu Meclis'e göndermiştir. Bundan sonra karar yetkisi Meclis'tedir. Yüce Meclis bunu değerlendirecektir. İsveç'in attığı adımları yeterli buluyorsa onay verecektir, bulmuyorsa onay vermeyecektir. Takvimi konusunda benim bir şey söylemem doğru olmaz. Şu anda birinci aşamadan ikinci aşamaya geçilmiştir. Yüce Meclis'in değerli milletvekilleri onu takdir edecektir.

"YENİ GÖREVE GELENLERİ TEBRİK EDİYORUZ"

Yeni göreve gelenleri tebrik ediyoruz. Ama biz orada bir değişiklik görmedik. Aynı söylemler tekrar ediyor. Türkiye'de siyasal değişimi taşıyan parti yine AK Parti'dir. Türkiye'de siyasal değişim ihtiyacını gerçekleştiren kadrolar Cumhur İttifakı kadrolarıdır. Bizim gördüğümüz CHP aynı CHP, orada sadece bir koltuk değişimi olmuştur."