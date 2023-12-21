Ömer Çelik'ten yerel seçim açıklaması: Cumhur İttifakı'nda sorun yok

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, belediye başkanlarının adaylarının açıklanmasına ilişkin, “Ay sonu itibariyle söylenmişti ama biraz esneyebilir. Çünkü teşkilatlarımız buraya geliyor. Teşkilatlarımızın gelmesiyle birlikte bu istişareleri yapıyoruz. Dolayısıyla takvimde bir esneme olabilir" dedi. Çelik ayrıca, "Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla oluşmuş heyetler ara görüşme verimli bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı ve ittifakta bir sorun olmadığını söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, belediye başkanlarının adaylarının açıklanmasına ilişkin, “Ay sonu itibariyle söylenmişti ama biraz esneyebilir. Çünkü teşkilatlarımız buraya geliyor. Teşkilatlarımızın gelmesiyle birlikte bu istişareleri yapıyoruz. Dolayısıyla takvimde bir esneme olabilir" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Merkezinde açıklamalarda bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta AKP Genel Merkezi’nde yoğun bir mesaisi olduğunu ve geçen hafta da aynı şekilde mesainin devam ettiğini belirtti. Çelik, seçim hazırlık anlamında teşkilatların davet edilerek istişareleri sürdürme şeklinde çalışmaların devam ettiğini, illerdeki değerlendirmelerin teşkilatlarla masaya yatırıldığını ifade etti. Vatandaşların taleplerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığına işaret eden Çelik, “Bunun yanı sıra da teşkilatlarımızın önümüzdeki seçimlere hazırlıklar anlamında ne şekilde ki hazırlıklar yaptıkları, burada eksik görülen varsa onların tamamlanması ve bu seçimlerden Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde için her boyutuyla bütün bu çalışmalar değerlendirilmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın illerle istişaresinin devam ettiğini söyleyen Çelik, “Bugün de 4 ille bu istişare tamamlanmış olacak. Bugünle birlikte Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon'la birlikte bugün bütün bu çalışma buraya kadar tamamlanmış olacak. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın takdirlerine bağlı olarak diğer illerle de önümüzdeki günlerde bu çalışmalar devam edilecek. Teşkilat başkanlığımız arkadaşlarımızı sayın genel başkanımızın cumhurbaşkanımızın takvimine göre buraya davet ediyorlar ve derinlemesine bir istişare gerçekleşiyor. Şimdiye kadar arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeler neticesinde teşkilatlarımızın güçlü bir şekilde seçimlere hazırlandığı ve bu seçimlerden Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde çıkması için illerde Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğini koruyacak şekilde çalışmalarını, temaslarını sürdürdüklerini değerlendiriyoruz. Tabii genel seçimlerden sonra bu yerel seçimlerle birlikte bütün bu başarıların tamamlanması, taçlanması bakımdan bunu son derece önemli görüyoruz. Türkiye'nin bu seçimden sonra da çok önemli gündemleri olacak. Bütün o gündemlere bu büyük başarıya imza atmış olarak devam ediyoruz” diye konuştu.



"AY SONU İTİBARIYLA DENMİŞTİ AMA BİRAZ ESNEYEBİLİR"

Bir gazetecinin belediye başkan adaylarının ne zaman açıklayacağına yönelik ve Cumhurbaşkanın Erdoğan’ın 'Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklayacağız’ sözlerine ilişkin soru üzerine Çelik, “Ay sonu itibariyle söylenmişti ama biraz esneyebilir bu. Çünkü teşkilatlarımız buraya geliyor. Teşkilatlarımızın gelmesiyle birlikte bu istişareleri yapıyoruz. Dolayısıyla takvimde bir esneme olabilir. Zaten vaktimiz var, acelemiz yok. Burada önemli olan seçimlere rahat bir şekilde hazırlanabilecek şekilde bütün bu istişarelerin en derin istişare anlamında yapılması. Şimdiye kadar biliyorsunuz arkadaşlar ileride çeşitli ilçelerle ilgili de olmak üzere temayüller yapıldı. O temayüllerden sonra şimdi bu genel merkezde daha derin bir istişare gerçekleştirilerek bütün bu seçime hazırlık, vatandaşlarımızın değerlendirmeleri, vatandaşlarımızın ilettiği talepler, istekler. Bu genel merkezimizi de bu şekilde de değerlendirilmiş, not alınmış oluyor. Dolayısıyla biraz vaktimiz var. Biraz küçük bir revizyon yapabiliriz açıklamayla ilgili. Biz bir yandan da tabii ki biliyorsunuz her seçimde seçim beyannamesi hazırlıyoruz. Seçim beyannamesiyle ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bunun yanı sıra bir seçimde yaptığımız bütün faaliyetlerle ilgili farklı birimlerimiz kendine düşen, kendi üzerine düşen faaliyetleri hazırlıkları yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



"CUMHUR İTTİFAKI AÇISINDAN BİR SORUN YOK"

"Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla oluşmuş heyetler ara görüşme verimli bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullanan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarımız gerçekten çok yoğun bir emekle ve tam bir işbirliği içerisinde bunu gerçekleştiriyor. Bu bahsettiğiniz illerle ilgili bu müzakereler sona erip liderler son kararı verdikten sonra bu zaten açıklanacaktır. Nihayetinde bütün bu komisyon çalışmalarını yapıyor. En son liderlere arz edilecek ve o şekilde gidecek. Zaman zaman birtakım yansıyor haberlere ‘Şurada sorun var, burada sorun var’. Bunlar müzakerenin doğasıyla ilgili şeyler. Geçen gün Devlet Bahçeli de açıkladı. ‘AK Parti ile MHP arasında çözülmeyecek sorun yoktur.’ dolayısıyla gayet verimli karşılıklı anlayış içerisinde sorun alanlarını giderip iş birliği alanını büyütecek şekilde yapılıyor. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleriyle ilgili olarak da Sayın Genel Başkan'ımız, Cumhurbaşkanı'mız biliyorsunuz o liderlerle görüştü. Orada tabii ortaya çıkan sonuçlar var. O sonuçlar çerçevesinde buradaki genel merkezimiz o sonuçları değerlendiriyor. Onlar da yakın zaman içerisinde şekillenecekler. Dolayısıyla burada Cumhur İttifakı açısından bir sorun yoktur. AK Parti'yle MHP arasındaki görüşmeyi yürüten iki heyet de son derece deneyimli arkadaşlarımız Cumhur İttifakı'nın ilkelerini, ruhunu koruyacak, başarısını gözetecek şekilde bu çalışmaları yapıyorlar. Bizim açımızdan bu alanda herhangi bir sorun yok. Gayet verimli bir işbirliği devam ediyor. Tabii şeyi bilemiyorum. Yani heyetlerin şimdi görüşme takviminde kaç tane konuları kaldı? Şimdi bunun bir sınırı yok. Yani önemli olan zaten hani yavaş yavaş da şeye doğru geliyoruz. Sona doğru geliyoruz. Ama tabii konu kalırsa bir kere daha görüşelim. Netleştirelim derse devam edebilir ama konular tamamlanırsa biter. Yani orada bir katı bir tutum söz konusu değil."