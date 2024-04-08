Ömer Çelik’e göre Filistin davasının en güçlü savunucusu Erdoğan!

İsrail ile ticareti kesmediği için hükümete yönelik tepkiler sürerken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Cumhurbaşkanımız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir” dedi.

Türkiye kamuoyu, Saray hükümetini Filistin meselesindeki tutarsız duruşu ve İsrail ile ticari ilişkileri kesmemesi nedeniyle eleştirirken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Filistin ve Kudüs meselesine ilişkin yaptığı açıklamada Erdoğan’a toz kondurmadı.

Çelik, AKP2li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin ve Kudüs meselesindeki “net duruşunun”, işgal altındaki topraklarda bulunan Filistinlilere ilişkin “hassasiyetinin” tartışma götürmez bir gerçek olduğunu iddia etti.

Çelik, Erdoğan’ın, “7 Ekim’den bugüne Gazze’ye yönelik İsrail saldırganlığının durdurulmasına yönelik yürüttüğü diplomasi ve her alandaki üstün gayretinin tüm dünyanın malumu olduğunu” savundu.

BOL BOL ÖVDÜ

Açıklamasında Erdoğan’a yönelik övgülerine devam eden Çelik, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Filistin konusundaki bu temel yaklaşımından dolayı, katliam şebekesinin ve Netanyahu hükümetinin önde gelen isimleri tarafından hedef alınmaktadır. Siyasi hayatı boyunca uğradığı tüm saldırılara rağmen Cumhurbaşkanımız, Filistin davasını siyasi hayatının temel çizgilerinden biri olarak savunmaktan bir an bile vazgeçmemiştir. Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklı olduğu zor zamanlarda bile ABD’de kendisine Hamas hakkında sorulan bir soruya aynı bugünkü gibi cevap vermiştir. Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur. Cumhurbaşkanımız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir.”