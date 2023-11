Omuz omuza bir araya gelme zamanı

TGS ile Sputnik Türkiye arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işten atılan gazetecilerin başlattığı grev 100. gününe girdi. Gazeteciler, "Şimdi daha güçlü, yeniden bir araya gelme zamanı" dedi.

Kayhan AYHAN

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda (TGS) örgütlendiği için işten çıkarılan 24 gazeteci; işe iade, sendikal haklarının tanınması ve toplu iş sözleşmesi talebiyle 100 gündür grev yapıyor. Türkiye'de yakın tarihin en uzun soluklu basın grevinde gazeteciler, Sputnik Türkiye ofisinin bulunduğu Süzer Plaza önünde bugün saat 12.30'da kitlesel bir basın açıklaması yapacak.

100 gündür yaşadıklarını BirGün'e anlatan TGS'nin Sputnik Türkiye'deki İş Yeri Temsilcisi Nejdet Eksilmez "Bir yılı aşkın süredir Sputnik’te başlattığımız sendikal mücadele bugün itibari ile 100. güne vardı. Bu süre içerisinde mücadele azmi, kararlılık, birlikte hareket, mesleki dayanışma gibi bir çok olumlu duyguyu yaşarken, hayal kırıklığı, ihanet, kara propagandaya maruz kalma gibi ağır duygular da yaşadık. Her direnişin, her eylemin, her grevin çıkarımları olur, kazanırsınız ya da kaybedersiniz gibi ikili bir kavram içerisinde değerlendirmekten öte 100 güne geriye doğru baktığımız zaman, kamuoyu açısından çok yönlü bir duruşun etkisini görüyoruz. Özellikle cumhuriyetin 100 yılında 100 günü aşan bir grev gazeteciler açısından çok önemli. Tarihsel süreçte gazetecilik mesleğinin sıkıştırılmak istenilen o dar alandan çıkıp gerçek sorunların konuşulması için bir fırsat olarak görüyoruz bu grevi. Onurlu bir ücret talebinin yüksek sesle dile getirilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi için verilen mücadele tüm meslek çalışanları açısından çok önemli" diye konuştu.

SONUÇ ALINCAYA KADAR DEVAM

"100 gün bize çok şey öğretti" diyen Eksilmez, "Bunun muhakemesini hep birlikte yaparak bu süreci kazanımla sonuçlandırma konusunda bize güven verdi. Şimdi beklentimiz bizim taşıdığımız bu gücü yükselterek sonuç alacak noktaya taşımak. Biz irademizi net bir şekilde ortaya koyduk, bizim zamanla ilgili bir sorunumuz yok demek bu 100 gün. Şimdi daha güçlü, daha omuz omuza, daha yüksek sesle yeniden bir araya gelme zamanı" ifadelerini kullandı.