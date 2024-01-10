Onat Kutlar'a saygıyla: Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri

Haluk SAĞKAL

Kültür tarihimizde çok önemli bir yeri olan Onat Kutlar’ın ve Türk Sinematek Derneği’nin hikâyesi, “Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar” belgeseliyle ölümsüzleşiyor.

“Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar” belgeseli, 11 Ocak 1995’te terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden, Türkiye’nin önde gelen kültür insanlarından şair, yazar ve sinema eleştirmeni Onat Kutlar’ın sinema yolculuğunu ve Türkiye’ye dünya sinemasının kapılarını açan Türk Sinematek Derneği’nin tarihini, doğrudan tanıklıklarla anlatıyor. Yönetmenliğini Önder Esmer’in, yapımcılığını Matthias Kyska’nın üstlendiği bu belgesel film, sinemaya adanmış bir ömrün hikâyesini sunuyor. Kültür ve sanata sürdürülebilir destek sağlayan Mey|Diageo'nun katkılarıyla hayata geçirilen ve 42. İstanbul Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan belgesel, festival yolculuğuna devam ederken, 11 Ocak Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren MUBI üzerinde de izleyicilerle buluşacak!